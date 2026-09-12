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Киноафиша Статьи «Число зверя» на НТВ, конечно, неплохой сериал, но в конце он оставил без ответа эти 3 вопроса: зрители не поняли

«Число зверя» на НТВ, конечно, неплохой сериал, но в конце он оставил без ответа эти 3 вопроса: зрители не поняли

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Число зверя»

В сюжете есть небольшие дыры.

«Число зверя» постепенно раскрыло главные тайны своего сюжета, но после финала вопросов всё равно осталось немало. Я выбрала три самые любопытные загадки — и, возможно, зрители в комментариях смогут найти объяснение тому, что осталось за кадром.

Куда делся крот?

В какой-то момент Кирсанов, Стриж и их коллеги понимают, что среди них есть человек, который сливает информацию. Под подозрение попадают даже Ефимыч и Яков Аркадьевич.

Казалось бы, это важная часть расследования: нужно выяснить, кто именно передавал сведения, на кого работал и зачем. Но затем линия просто исчезает из повествования.

Герои переключаются на другие события, а судьба загадочного крота так и остаётся неизвестной. То ли его всё-таки вычислили за кадром, то ли эту историю просто решили не доводить до конца.

Почему Стриж всё сошло с рук?

Кадр из сериала «Число зверя»

Люба Стриж настолько эмоционально вовлечена в расследование, что временами забывает о профессиональных границах. Но особенно странно выглядит эпизод, в котором следователь избивает подозреваемого во время допроса.

Это уже не просто вспышка эмоций, а серьёзное нарушение. Однако заметных последствий для Стриж сериал практически не показывает: ни полноценного отстранения, ни серьёзного взыскания.

Понятно, почему героиня сорвалась. Но всё-таки хочется понять, почему такая ситуация оказалась практически безнаказанной.

Зачем Харитонов так мешал опеке Кирсанова?

Ещё одна странная история связана с Андреем, передает дзен-канал «Киновселенная». Олег Харитонов активно пытался не допустить, чтобы мальчик оказался под опекой Кирсанова и Оксаны. Он даже подключил бывшего возлюбленного Оксаны и родственницу ребёнка.

Но зачем ему это было нужно?

После того как раскрылись обстоятельства преступлений, логичного объяснения так и не появилось. Если Харитонов преследовал собственную цель, сериал не объяснил, какую именно выгоду он рассчитывал получить.

Именно такие детали после финала заставляют задуматься: мы действительно получили все ответы или некоторые сюжетные загадки так и остались висеть в воздухе?

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Число зверя»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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