«Чебурашка 2» выходит в онлайн: наконец семейный фильм можно посмотреть дома — дата и платформа уже известны

Еще недавно «Чебурашка 2» собирал полные залы и уверенно шел к многомиллиардным сборам. Фильм обсуждали, сравнивали с первой частью и спорили, сможет ли он повторить рекорд.

И если вы ждали момента, когда продолжение можно будет спокойно посмотреть дома, не подстраиваясь под расписание кинотеатров, — этот момент наконец наступил.

В прокате кинолента собрала более 6 миллиардов рублей. Первая часть в 2023 году установила абсолютный рекорд постсоветского проката — 6,78 млрд рублей, обогнав даже «Аватар».

Продолжение снова снял Дмитрий Дьяченко, к ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Дмитрий Лысенков, а Чебурашку вновь озвучила Ольга Кузьмина.

По сюжету из-за чрезмерной опеки Гены Чебурашка сбегает с друзьями в лес. Пока идет спасательная операция, злодей Ларион пытается разрушить дом Гены. История остается семейной и эмоциональной, с понятным конфликтом и акцентом на отношениях.

Теперь о главном: «Чебурашка 2» выходит в онлайн 7 марта и будет доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре START. Можно смотреть дома, в удобное время и без суеты.