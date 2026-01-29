Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Начали за здравие, а закончили за упокой: 3 отличных сериала, которые погубил выход продолжения

Начали за здравие, а закончили за упокой: 3 отличных сериала, которые погубил выход продолжения

29 января 2026 19:35
Кадры из сериалов «Фишер», «Игра на выживание», «Метод»

Авторы допустили ошибки. 

Многие российские сериалы берут высокую планку с самого старта — с умным сценарием, убедительными актёрами и атмосферой, которая цепляет зрителя с первых минут. Они доказывают, что телевизионный формат может быть невероятно качественным и глубоким.

Но второй сезон нередко становится тем рубежом, где история начинает терять свою магию. Первоначальная идея, отточенная и законченная в первом сезоне, вынуждена искусственно растягиваться. Появляются новые, порой излишне запутанные сюжетные линии, которые не всегда вписываются в уже сложившуюся вселенную.

Персонажи, чьи арки казались завершёнными, внезапно совершают нелогичные поступки, лишь чтобы поддержать накал. В погоне за сохранением успеха создатели иногда жертвуют тем самым духом и правдоподобием, которые и покорили аудиторию изначально. Собрали 3 таких примера.

«Фишер»

Вышедший в прошлом году «Фишер. Затмение» стал явным примером так называемого «проклятия вторых сезонов». Первая часть покорила зрителей не просто так. Её успех был заслуженным — благодаря продуманной, давящей атмосфере, сильным актёрским работам и умному, логичному сценарию.

Самое обидное, что атмосфера и актёры во втором сезоне остались на прежнем высоком уровне. Всё испортил один, но критичный элемент — сценарий. Вместо того чтобы подарить фанатам ещё одно захватывающее расследование, авторы ввели нелепый и натянутый сюжетный поворот с братьями-близнецами.

«Теперь, как ни крути, "Фишер" будут вспоминать не по прекрасному 1-му сезону, а по этой пародии на индийское кино», — считает автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Кадр из сериала «Фишер»

«Игра на выживание»

Первый сезон «Игры на выживание» появился в 2020 году, в насыщенный период для российского телевидения. Но этот проект не затерялся среди других.

Он сразу зацепил зрителей своей энергией, уникальным стилем и абсолютно непредсказуемыми поворотами. Казалось, что этот триллер способен задать новую высокую планку для всей индустрии. Как и положено успешному хиту, финал первого сезона оставил ясный намёк на продолжение истории.

Однако второй сезон разочаровал многих поклонников. Хотя он стал даже на четыре серии короче, динамика и напряжение куда-то испарились.

«Появившиеся в сюжете новые герои оказались вовсе не такими харизматичными, как прежние любимцы. Ну а главный сюжетный поворот, которым создатели попытались объяснить все происходящее, получился максимально нелепым», — добавил блогер.

Любопытно, что, как и в случае с «Фишером», создатели «Игры на выживание» тоже прибегли к мотиву близнецов. Правда, здесь фигурировали не братья, а сёстры.

Кадр из сериала «Игра на выживание»

«Метод»

Первый сезон «Метода» по праву считается одним из лучших отечественных детективов своего времени. Его финал был настолько сильным и законченным, что, казалось, продолжения и не требовалось. Тем не менее, Первый канал принял решение вернуть историю на экраны.

«Я был готов простить "Методу 2" избитый прием с "воскрешением" главного героя. Но вот зачем Меглина превратили в не контролирующего себя безумца, я не понимаю и спустя 5 лет», — удивляются в Сети.

Не оправдал ожиданий и финал линии с главным антагонистом — маньяком по прозвищу «Ты Меня Не Поймаешь». Многие сочли, что такой яркий и умный злодей заслуживал куда более масштабной и остроумной развязки. Как показывает недавняя премьера третьего сезона, тенденция к разочарованию, к сожалению, продолжилась.

Кадр из сериала «Метод»
Фото: Кадры из сериалов «Фишер», «Игра на выживание», «Метод»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 сериалов с Иваном Янковским на IMDb от лучшего к худшему: «Фишер» даже не попал в лидеры 5 сериалов с Иваном Янковским на IMDb от лучшего к худшему: «Фишер» даже не попал в лидеры Читать дальше 27 января 2026
Без Кологривого, но все равно интересно: ИИ придумал другой третий сезон «Метода» — и получилось лучше Без Кологривого, но все равно интересно: ИИ придумал другой третий сезон «Метода» — и получилось лучше Читать дальше 30 января 2026
После 2 сезона «Лимитчиц» разбираемся, а кого называли лимитой и почему? Это слово было оскорблением в СССР После 2 сезона «Лимитчиц» разбираемся, а кого называли лимитой и почему? Это слово было оскорблением в СССР Читать дальше 29 января 2026
Лучшая серия «Первого отдела»: «Наш ответ голливудским супергероям» Лучшая серия «Первого отдела»: «Наш ответ голливудским супергероям» Читать дальше 29 января 2026
Серия «Случай на рыбалке» из «Маши и Медведя» собрала более 220 млн просмотров: вот чем она так хороша (видео) Серия «Случай на рыбалке» из «Маши и Медведя» собрала более 220 млн просмотров: вот чем она так хороша (видео) Читать дальше 29 января 2026
Будет ли 3 сезон у «Лимитчиц»? Вот что ответила режиссер Будет ли 3 сезон у «Лимитчиц»? Вот что ответила режиссер Читать дальше 29 января 2026
«Такой чернухи не было» против «Жизнь была страшнее»: где «Лимитчицы-2» искажают правду о 90-х «Такой чернухи не было» против «Жизнь была страшнее»: где «Лимитчицы-2» искажают правду о 90-х Читать дальше 28 января 2026
116 067 529 просмотров — и это всего 4 минуты: вот какая серия «Лунтика» стала рекордной на YouTube и почему именно она (видео) 116 067 529 просмотров — и это всего 4 минуты: вот какая серия «Лунтика» стала рекордной на YouTube и почему именно она (видео) Читать дальше 28 января 2026
Этот тест пройдут только те, кто не выключает НТВ и «Россию-1»: отличите реальное название сериала от придуманного Этот тест пройдут только те, кто не выключает НТВ и «Россию-1»: отличите реальное название сериала от придуманного Читать дальше 28 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше