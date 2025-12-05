Меню
Будущее под контролем машин: в России готовят свой ответ «Терминатору» — фильм про заговор элит и Илона Маска

5 декабря 2025 07:58
Кадр из фильма "Терминатор"

Шпионский боевик о мире, где нейросети управляют безопасностью государств, а человек становится «сбоем системы».

В основе нового российского проекта — роман Александра Журавского «Альтернатива» (2025), который сейчас готовят к экранизации. Это история недалёкого будущего, где технологии окончательно вмешались в большую политику, а исход мировых событий решают не только люди, но и искусственный интеллект.

Сюжет и мир будущего

Действие романа разворачивается в 2034 году. Россия готовит Вторую Ялтинскую конференцию, на которой должен быть утверждён новый мировой порядок.

Параллельно зреет заговор западных элит против России и новоизбранного президента США Илона Маска. Британская разведка MI-6 ведёт собственную игру, а ключевую роль в глобальном противостоянии начинают играть два искусственных суперинтеллекта — DEL и ALT.

Главный герой истории — майор Кирилл Ратников. Ему и его команде предстоит предотвратить покушение на Маска и сорвать провокацию, способную привести к мировой катастрофе. Для системы он — «невидимка», сбой в алгоритмах, человек, которого машины не смогли просчитать.

Что за фильм и кто его снимает

Шпионский боевик ставит Евгений Сангаджиев, производство ведёт компания INEY Production. Проект был представлен на питчинге Фонда кино в Министерстве культуры РФ.

На главные роли планируют пригласить Петра Фёдорова и Арми Хаммера.

События картины сосредоточены вокруг глобальных нейросетей, контролирующих безопасность государств, и человека, который решается пойти против этой системы.

Параллель с «Терминатором»

«Альтернатива» соединяет политический триллер, шпионский детектив и научную фантастику. Здесь искусственный интеллект не просто инструмент, а полноценная сила, влияющая на судьбу стран.

Именно этот конфликт человека и машин невольно рождает сравнения с «Терминатором», только в российском политическом контексте.

Премьера проекта ожидается не ранее 2026 года.

Фото: Кадр из фильма "Терминатор"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
