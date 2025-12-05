Будущее под контролем машин: в России готовят свой ответ «Терминатору» — фильм про заговор элит и Илона Маска

В основе нового российского проекта — роман Александра Журавского «Альтернатива» (2025), который сейчас готовят к экранизации. Это история недалёкого будущего, где технологии окончательно вмешались в большую политику, а исход мировых событий решают не только люди, но и искусственный интеллект.
Сюжет и мир будущего
Действие романа разворачивается в 2034 году. Россия готовит Вторую Ялтинскую конференцию, на которой должен быть утверждён новый мировой порядок.
Параллельно зреет заговор западных элит против России и новоизбранного президента США Илона Маска. Британская разведка MI-6 ведёт собственную игру, а ключевую роль в глобальном противостоянии начинают играть два искусственных суперинтеллекта — DEL и ALT.
Главный герой истории — майор Кирилл Ратников. Ему и его команде предстоит предотвратить покушение на Маска и сорвать провокацию, способную привести к мировой катастрофе. Для системы он — «невидимка», сбой в алгоритмах, человек, которого машины не смогли просчитать.
Что за фильм и кто его снимает
Шпионский боевик ставит Евгений Сангаджиев, производство ведёт компания INEY Production. Проект был представлен на питчинге Фонда кино в Министерстве культуры РФ.
На главные роли планируют пригласить Петра Фёдорова и Арми Хаммера.
События картины сосредоточены вокруг глобальных нейросетей, контролирующих безопасность государств, и человека, который решается пойти против этой системы.
Параллель с «Терминатором»
«Альтернатива» соединяет политический триллер, шпионский детектив и научную фантастику. Здесь искусственный интеллект не просто инструмент, а полноценная сила, влияющая на судьбу стран.
Именно этот конфликт человека и машин невольно рождает сравнения с «Терминатором», только в российском политическом контексте.
Премьера проекта ожидается не ранее 2026 года.
