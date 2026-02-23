Меню
Будет ли 4 сезон сериала «Соври мне» от Hulu: объясняю, почему этот хит идеально поставил точку в безумии Люси и Стивена

23 февраля 2026 21:02
Кадр из сериала «Соври мне»

Финал лучше придумать было бы сложно.

Современные сериалы часто боятся ставить точку, особенно, если проект успешен и имеет огромный фандом. Но сериал от Hulu «Соври мне» неожиданно для меня вошел в список тех, кто отличился идеальной концовкой. После просмотра 8 серии 3 сезона мне даже добавить нечего!

Итак, чем же закончилась история Люси и Стивена? Рассказываю, почему «Соври мне» ни за что не получит 4 сезон!

Сюжет сериала «Соври мне»

Кадр из сериала «Соври мне»

Сериал «Соври мне» был основан на книге Кэролы Лаверинг, но давно уже вышел за пределы сюжета. Зрители наблюдали за историями главных героев на протяжении восьми лет — от поступления в колледж и до помолвки Бри и Эвана.

За это время персонажи успели накопить множество тайн, наделать много ошибок и прочувствовать на себе все тяготы токсичных отношений. И если сначала мне казалось, что это история про Люси и Стивена, то с каждой серией я все больше убеждалась — все герои успели запачкаться в грязи. Всем пришлось пройти свой путь к точке, где все разрушилось.

Сюжет разворачивается вокруг трех подруг — Люси, Пиппы и Бри. Люси на первом курсе знакомится с загадочным парнем Стивеном, который привлекает ее своим странным, порой токсичным поведением. Они начинают встречаться, и эти отношения вовлекают в свою паутину и подруг Люси, и друзей Стивена.

К третьему сезону между всеми персонажами так все перепуталось, что было сложно понять, кто кого любит, а кто кого ненавидит. Но создателям удалось красиво и гармонично поставить точку в трехсезонной истории.

Чем закончился сериал «Соври мне»?

Кадр из сериала «Соври мне»

Если вы не хотите читать спойлеры, просто пропустите этот блок. Итак, на помолвке Бри и Эвана вскрываются старые тайны всех главных героев. Стивен подает месть холодной и раскрывает Бри, что Эван после первого курса изменил ей именно с Люси. Но это не срывает помолвку.

Ведь Бри и сама прямо в день помолвки переспала с лучшим другом Эвана, Ригли. Парочка смогла решить свою давнюю проблему и наконец призналась друг к другу в чувствах. Спустя годы страсть между Ригли и Бри не утихла, а лишь была поставлена на паузу.

И именно на празднике Стивен понимает, что это Бри на втором курсе опубликовала то видео с Люси и разрушила ее жизнь. Поэтому Стивен берет в руки микрофон и вываливает все грязные тайны друзей. Он рассказывает про Бри и Ригли, про поступок Бри, про секс Люси и Эвана, и другие секреты.

Итак, подведем итог: Бри наконец смогла быть с Ригли, а Эван остался брошенным женихом. Пиппа нашла счастье с Дианой, а Люси в шоке уехала со свадьбы со Стивеном. Но на заправке он выбросил из машины ее сумочку и бросил ее прямо на дороге. Но Люси, похоже, это не расстроило, ведь она уже давно начала новую жизнь.

Будет ли 4 сезон?

Кадр из сериала «Соври мне»

На данный момент 4 сезона точно нет в планах Hulu. Создатели признаются — они рассказали эту историю до конца и больше им нечего добавить.

И я полностью с ними согласна. К 2015 году пути главных героев уже давно разошлись, каждый нашел свой путь. И объединила их только помолвка Бри и Эвана. На празднике все тайны, которые они тщательно скрывали, стали известны.

Но это не разрушило их, наоборот, даже освободило. Теперь они смогут жить дальше без груза вины, с чистой совестью и рядом с теми, кого действительно любят.

Фото: Кадр из сериала «Соври мне»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
