Будет ли 4 сезон сериала «Соври мне» от Hulu: объясняю, почему этот хит идеально поставил точку в безумии Люси и Стивена

Современные сериалы часто боятся ставить точку, особенно, если проект успешен и имеет огромный фандом. Но сериал от Hulu «Соври мне» неожиданно для меня вошел в список тех, кто отличился идеальной концовкой. После просмотра 8 серии 3 сезона мне даже добавить нечего!

Итак, чем же закончилась история Люси и Стивена? Рассказываю, почему «Соври мне» ни за что не получит 4 сезон!

Сюжет сериала «Соври мне»

Сериал «Соври мне» был основан на книге Кэролы Лаверинг, но давно уже вышел за пределы сюжета. Зрители наблюдали за историями главных героев на протяжении восьми лет — от поступления в колледж и до помолвки Бри и Эвана.

За это время персонажи успели накопить множество тайн, наделать много ошибок и прочувствовать на себе все тяготы токсичных отношений. И если сначала мне казалось, что это история про Люси и Стивена, то с каждой серией я все больше убеждалась — все герои успели запачкаться в грязи. Всем пришлось пройти свой путь к точке, где все разрушилось.

Сюжет разворачивается вокруг трех подруг — Люси, Пиппы и Бри. Люси на первом курсе знакомится с загадочным парнем Стивеном, который привлекает ее своим странным, порой токсичным поведением. Они начинают встречаться, и эти отношения вовлекают в свою паутину и подруг Люси, и друзей Стивена.

К третьему сезону между всеми персонажами так все перепуталось, что было сложно понять, кто кого любит, а кто кого ненавидит. Но создателям удалось красиво и гармонично поставить точку в трехсезонной истории.

Чем закончился сериал «Соври мне»?

Если вы не хотите читать спойлеры, просто пропустите этот блок. Итак, на помолвке Бри и Эвана вскрываются старые тайны всех главных героев. Стивен подает месть холодной и раскрывает Бри, что Эван после первого курса изменил ей именно с Люси. Но это не срывает помолвку.

Ведь Бри и сама прямо в день помолвки переспала с лучшим другом Эвана, Ригли. Парочка смогла решить свою давнюю проблему и наконец призналась друг к другу в чувствах. Спустя годы страсть между Ригли и Бри не утихла, а лишь была поставлена на паузу.

И именно на празднике Стивен понимает, что это Бри на втором курсе опубликовала то видео с Люси и разрушила ее жизнь. Поэтому Стивен берет в руки микрофон и вываливает все грязные тайны друзей. Он рассказывает про Бри и Ригли, про поступок Бри, про секс Люси и Эвана, и другие секреты.

Итак, подведем итог: Бри наконец смогла быть с Ригли, а Эван остался брошенным женихом. Пиппа нашла счастье с Дианой, а Люси в шоке уехала со свадьбы со Стивеном. Но на заправке он выбросил из машины ее сумочку и бросил ее прямо на дороге. Но Люси, похоже, это не расстроило, ведь она уже давно начала новую жизнь.

Будет ли 4 сезон?

На данный момент 4 сезона точно нет в планах Hulu. Создатели признаются — они рассказали эту историю до конца и больше им нечего добавить.

И я полностью с ними согласна. К 2015 году пути главных героев уже давно разошлись, каждый нашел свой путь. И объединила их только помолвка Бри и Эвана. На празднике все тайны, которые они тщательно скрывали, стали известны.

Но это не разрушило их, наоборот, даже освободило. Теперь они смогут жить дальше без груза вины, с чистой совестью и рядом с теми, кого действительно любят.