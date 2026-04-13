Боитесь зависнуть на месяцы? А зря: вот сколько серий во 2-ом сезоне аниме «Адский рай»

13 апреля 2026 08:27
Кадр из сериала «Адский рай»

Если вы все еще откладываете просмотр второго сезона «Адского рая», опасаясь надолго выпасть из жизни, можно выдохнуть.

История не растянется на месяцы, как это часто бывает с аниме-франшизами. Новый сезон получился компактным и вполне управляемым по времени.

Сколько серий и когда финал

Премьера продолжения состоялась 11 января 2026 года. Сюжет возвращает к Габимару по прозвищу Пустой — синоби, приговоренному к смерти, но получившему шанс на помилование. Условие прежнее: добыть эликсир бессмертия на острове Синсэнкё, откуда еще никто не возвращался живым.

Во второй сезон вошло 12 серий, столько же, сколько и в первом. Эпизоды выходили еженедельно на Crunchyroll, Netflix и «Амедиатеке», а финал состоялся 29 марта 2026 года. Такой формат делал просмотр удобным: сезон можно было либо растянуть, либо посмотреть за несколько вечеров.

Что изменилось во втором сезоне

Продолжение делает ставку на масштаб. История расширяется, герои получают больше экранного времени, а противники становятся опаснее. Габимару и его спутники продолжают путь по острову, где каждая ошибка может стоить жизни.

За анимацию по-прежнему отвечала студия MAPPA, известная по «Магической битве» и «Человеку-бензопиле». Первый сезон получил 8,1 на IMDb и 7,9 на «Кинопоиске», и второй, судя по эпизодам, удерживает этот уровень. Это по-прежнему динамичное, мрачное и визуально сильное аниме, которое не требует месяцев просмотра.

Екатерина Адамова
