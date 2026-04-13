Боитесь зависнуть на месяцы? А зря: вот сколько серий во 2-ом сезоне аниме «Адский рай»

Если вы все еще откладываете просмотр второго сезона «Адского рая», опасаясь надолго выпасть из жизни, можно выдохнуть.

История не растянется на месяцы, как это часто бывает с аниме-франшизами. Новый сезон получился компактным и вполне управляемым по времени.

Сколько серий и когда финал

Премьера продолжения состоялась 11 января 2026 года. Сюжет возвращает к Габимару по прозвищу Пустой — синоби, приговоренному к смерти, но получившему шанс на помилование. Условие прежнее: добыть эликсир бессмертия на острове Синсэнкё, откуда еще никто не возвращался живым.

Во второй сезон вошло 12 серий, столько же, сколько и в первом. Эпизоды выходили еженедельно на Crunchyroll, Netflix и «Амедиатеке», а финал состоялся 29 марта 2026 года. Такой формат делал просмотр удобным: сезон можно было либо растянуть, либо посмотреть за несколько вечеров.

Что изменилось во втором сезоне

Продолжение делает ставку на масштаб. История расширяется, герои получают больше экранного времени, а противники становятся опаснее. Габимару и его спутники продолжают путь по острову, где каждая ошибка может стоить жизни.

За анимацию по-прежнему отвечала студия MAPPA, известная по «Магической битве» и «Человеку-бензопиле». Первый сезон получил 8,1 на IMDb и 7,9 на «Кинопоиске», и второй, судя по эпизодам, удерживает этот уровень. Это по-прежнему динамичное, мрачное и визуально сильное аниме, которое не требует месяцев просмотра.