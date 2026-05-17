Безруков мог так и остаться Белым из «Бригады», если бы не «Участок»: но знали ли вы, что добряка должен был играть другой актер?

Актеру пришлось доказать, что он может выйти из амплуа криминального авторитета.

История деревенского участкового Павла Кравцова и его верного пса Цезаря появилась как свежий глоток воздуха на фоне множества сериалов про милицию и бандитов, которые в начале нулевых были на пике популярности после успеха «Улиц разбитых фонарей».

Создатели «Участка» сознательно ушли от мрачных стереотипов о разгуле преступности в серых городах и решили снять тёплую, душевную историю, напоминающую добрые советские фильмы про участкового Анискина.

Их задумка блестяще удалась: сериал завоевал огромную народную любовь и совершил неожиданный поворот в карьере Сергея Безрукова, которого тогда все знали исключительно как криминального авторитета Сашу Белого из «Бригады». А ведь играть Кравцова должен был не он.

Актеры на главную роль в «Участке»

Среди претендентов были Гоша Куценко и Александр Домогаров, а команда активно лоббировала кандидатуру Михаила Ефремова. Но ни один из них не смог полностью воплотить тот самый задушевный, простой образ, который видели создатели.

А вот о Сергее Безрукове поначалу даже не вспоминали, хотя он был на пике популярности. Только что на экраны вышла «Бригада», и его герой, бандит Саша Белый, мгновенно стал иконой. Казалось бы, что общего у криминального авторитета с добрым деревенским участковым?

Именно это и стало для Безрукова вызовом. Он пришёл на кастинг, чтобы доказать, что не собирается застревать в одном амплуа и способен на совершенно разные, даже противоположные роли.

Для образа Павла Кравцова актёр даже специально похудел. И его преображение было полным: в сериале он не только играл милиционера и озвучивал мысли своего пса Цезаря, но и пел, создав по-настоящему душевный образ, который полюбила вся страна.

Собака в сериале «Участок»

По первоначальному сценарию у участкового Кравцова собаки-напарника не было — эту идею придумал лично режиссёр Александр Баранов. От классической милицейской овчарки отказались сразу, сочтя её слишком предсказуемой и клишированной.

Баранов хотел найти собаку, которая выглядела бы на деревенских улицах совершенно неожиданно.

Первым кандидатом был грозный бордосский дог, но на кинопробах он показался создателям недостаточно выразительным. Кинологи также предупредили, что с этой породой бывает сложно работать.

В итоге после настоящего кастинга выбор пал на меланхоличного бладхаунда по кличке Цезарь. Его грустные, умные глаза и невозмутимое спокойствие идеально вписались в образ мудрого и молчаливого помощника.