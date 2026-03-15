Безликого можно только пожалеть: что хотел дух от Тихиро в «Унесенных призраками»

«Унесённые призраками» полны образов, которые хочется разгадывать бесконечно. Один из самых загадочных — Безликий, существо, которое появляется из ниоткуда и поначалу кажется безобидным потерянным духом.

У него нет ни лица, ни голоса, только маска и тело, которое постепенно начинает поглощать всё вокруг. Многие зрители видят в нём метафору одиночества — настолько сильного, что оно начинает разрушать всё, к чему прикасается.

Особенно Безликий тянется к Тихиро. Фанаты давно спорят, почему. По одной из версий, дух ищет лицо — но забрать его может лишь у того, кто примет от него дар. Тихиро ничего от него не берёт, но и не отворачивается. Она единственная, кто относится к нему не как к чудовищу, а как к кому‑то, кто просто нуждается в тепле.

В этом, возможно, и кроется разгадка. После того как Безликого излечивают, он уезжает на поезде вместе с Тихиро и остаётся у Дзенибы — помогает по хозяйству, ухаживает за домом, живёт тихо и спокойно. Некоторые поклонники уверены, что в этой линии спрятана самая настоящая любовь.