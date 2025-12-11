Без визы — к настоящим «Горам Аллилуйя»: где именно в Китае снимали «Аватара» и почему туда сейчас не пробиться туристам

«Аватар 3» уже маячит на горизонте, и у зрителей снова начинается то самое ощущение — будто вот-вот вернёмся на Пандору. Но если хочется увидеть её не только в кино, то как раз сейчас самое время смотреть… в сторону Китая.

И не потому что экзотика, а потому что именно там стоят настоящие «парящие горы», те самые, что вдохновили Кэмерона.

Где скрывается «настоящая Пандора»

Фильм «Аватар» снимали в китайской провинции Хунань — в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе. Район Улинъюань давно стал местом паломничества туристов, но после выхода фильма на него будто наложили магическую подсветку.

Главный герой этих мест — величественные кварцито-песчаниковые столбы. Один из них — «Южный небесный столб» — официально переименовали в «Гору Аватар-Аллилуйя». И да, это не шутка местной администрации. Китайцы мгновенно поняли, что у них на руках — сокровище мирового масштаба.

Почему об этом заговорили именно сейчас

Потому что в Китай снова массово едут туристы. Россияне — особенно: безвизовый режим делает поездку почти спонтанной историей. Купили билет, прилетели — и через пару часов вы уже стоите на смотровой площадке, глядя вниз на ту самую пропасть, где Кэмерон «подвешивал» свои горы.

Многие честно признаются: едут именно ради локаций «Аватара». Хотят увидеть, как выглядит Пандора без компьютерной графики.

Что посмотреть, чтобы почувствовать себя на Пандоре

Горы, конечно, главное. Но там есть ещё несколько эффектных точек: — «Море облаков» — туман здесь гуляет так, будто кто-то включает спецэффекты по расписанию. — Стеклянный мост над ущельем — современная достопримечательность, где ноги дрожат даже у смельчаков.

Пандора, может, и далёкая планета. Чжанцзяцзе — вполне земное место. Но когда стоишь среди этих скал, очень легко забыть разницу.

