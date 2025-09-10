«Без Макса смотреть не буду»: вернется ли Тихомиров в «Шефе 8»?

Всего полгода прошло с финала седьмого сезона «Шефа», а НТВ уже запустил съемки восьмого. Это значит, что осенью зрителей ждет новая порция закрученных сюжетов.

Главная интрига в сериале точно будет связана с судьбой Макса Тихомирова.

Чем закончился 7 сезон «Шефа»

Седьмой сезон «Шефа» завершился настоящим шоком для зрителей. В финальных кадрах Макс Тихомиров остановился купить цветы — и стал жертвой внезапного нападения. Двое неизвестных без предупреждения открыли огонь, и он упал на мостовую, истекая кровью.

Это стало жестокой расплатой за его смелые действия: он освободил Дану, сорвав планы преступников, объявил войну могущественному клану Кочевника и даже ранил самого босса мафии. Каждая из этих побед сделала его главной мишенью.

Теперь фанаты ломают голову: выжил ли Макс, или создатели решились на смелый шаг, убрав важного героя?

Макс Тихомиров в сериале «Шеф»

Но напрасно полагать, что герой безвозвратно погиб. Уже известно, что в 8 сезоне снимался исполнитель этой роли Кирилл Полухин. Хотя возможны разные варианты.

«Герой Полухина вполне может появиться в воспоминаниях других персонажей. Ну или он явится кому-то в виде призрака, который обязательно произнесет важные напутственные слова», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Но все же фанаты считают, что Тихомиров будет жить.

«Макс должен быть в 8 сезоне, без него смотреть не буду», «Расторгуев уже никого не интересует, все смотрят из-за Тихомирова, поэтому его не уберут», — пишут в Сети.

Так это или нет, узнаем совсем скоро. Ранее портал «Киноафиша» писал, чем закончился «Шеф. Призраки прошлого».