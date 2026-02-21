Меню
Без Душана Григорова, но с гениальными Маловичко и Быковым: что известно о съемках «Трассы 2» — новые подробности

21 февраля 2026 11:50
Кадр из сериала «Трасса»

Новый режиссер, новый оператор и маньяк по кличке Охотник.

Сериал «Трасса 2» официально вошел в стадию съемок, и для поклонников «антологии зла» это новость из разряда тех, что мгновенно разгоняют ожидания.

После «Хрустального» и первой «Трассы» планка поднята высоко, поэтому любые детали о продолжении обсуждаются особенно пристально. И, кстати, уже появились новые подробности.

История будет самостоятельной, но атмосферно продолжит линию цикла. Действие перенесут в заполярный город Яркий, отрезанный от большой земли и живущий по законам зимника.

Старую шахту пытаются перезапустить, в город съезжаются рабочие с непростым прошлым, и на этом фоне происходит убийство молодой женщины. Расследование начинают приезжий сотрудник и сноха местного начальника ОВД, которой явно не все равно, чем закончится дело.

Появились и важные изменения в команде. Режиссером стал Константин Статский, оператором — Даян Гайткулов. Душан Григоров и Батыр Моргачев проект покинули. Сценарий вновь пишет Олег Маловичко, и это для многих знак, что тон останется жестким и нервным.

В касте — Сергей Колесников, Валерия Валюженич, Геннадий Блинов и другие. Ставка сделана не на громкие фамилии, а на точные попадания в роли. Главным антагонистом станет серийный убийца по прозвищу Охотник, который будет играть с расследованием почти демонстративно. Отдельный сюрприз — участие Юрия Быкова.

Если создатели удержат напряжение и северную густоту первой «Трассы», второй сезон действительно может прозвучать громко.

Фото: Кадр из сериала «Трасса»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
