Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без CGI и зеленых экранов: как Питер Джексон «уменьшил» хоббитов во «Властелине колец» при помощи математики

Без CGI и зеленых экранов: как Питер Джексон «уменьшил» хоббитов во «Властелине колец» при помощи математики

27 октября 2025 07:00
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Создателям пришлось изрядно потрудиться, но это точно того стоило.

Все помнят, как Фродо и Сэм выглядели рядом с Гэндальфом — крошечные, будто из другой вселенной. Но вот что удивительно: ни грамма компьютерной графики, никаких спецэффектов из будущего.

Питер Джексон снял хоббитов «в натуральную величину» — просто изменив восприятие зрителя. Как же ему удалось создать эту магию задолго до эпохи CGI?

Принудительная перспектива

Главный приём, которым пользовался Джексон, называется принудительной перспективой. Этот старинный трюк часто применяли ещё в театре и цирке: один объект отодвигают от зрителя, другой приближают — и глаз начинает обманываться.

Хоббитов в «Властелине колец» снимали именно так. Если актёров обычного роста ставили в десяти метрах от камеры, то Элайджу Вуда, игравшего Фродо, — на три метра дальше.

Так в одной и той же тележке Гэндальф казался великаном, а его спутник — миниатюрным. И при этом актёры действительно сидели рядом, просто сцена снималась с особым фокусным расстоянием и точно выверенным углом объектива.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Движущиеся декорации

Однако такая техника работала только в статике. Когда герои начинали двигаться, вся иллюзия рушилась. Тогда Джексон пошёл ва-банк: он установил актёров и камеру на две синхронизированные тележки.

Они двигались строго параллельно, с точностью до миллиметра. Камера «обманывала» глаз, сохраняя нужные пропорции даже в динамике. Это был настоящий прорыв: подобный способ применили впервые именно во «Властелине колец».

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Два мира в одном доме

Для сцен в доме Бэггинсов и таверне «Гарцующий пони» построили сразу два комплекта декораций — огромный и миниатюрный. В одном Гэндальф едва не упирался головой в потолок, в другом — хоббиты выглядели словно дети в мире взрослых.

Мебель, посуда, двери, ковры — всё повторялось в мельчайших деталях, но с разным масштабом. Даже освещение подбиралось отдельно, чтобы тени падали под тем же углом.

Дублёры и муляжи

Но одной перспективой дело не ограничилось. На съёмках участвовали десятки дублёров — низкорослых актёров, на которых надевали реалистичные маски главных героев. Их снимали в дальних планах, где лица не были видны, но движение совпадало идеально, пишет автор Дзен-канала «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».

Для сцен с Гэндальфом создавались гигантские муляжи рук, двигающиеся при помощи моторчиков, — чтобы контакт с хоббитами выглядел естественным. Даже пони, который вёз героев через перевал, оказался не настоящим: под шкурой «животного» прятались две актрисы, синхронно шагавшие в костюме.

Так, без единого пикселя графики, Питеру Джексону удалось создать убедительный, живой мир Средиземья. Он не уменьшал актёров — он увеличивал фантазию. И доказал, что кино по-прежнему может быть волшебством, если режиссёр умеет играть с пространством так же мастерски, как Толкин — со словами.

Читайте также: Не Сэм, а именно он: кто на самом деле помог Фродо уничтожить Кольцо

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Арагорн — человек. Арвен — эльфийка. Кем будут их дети? Толкин в своих книгах все подробно объяснил Арагорн — человек. Арвен — эльфийка. Кем будут их дети? Толкин в своих книгах все подробно объяснил Читать дальше 27 октября 2025
Когда «Властелин колец» закончился, но не для всех: как писатели пытались вернуть Средиземье к жизни и что из этого вышло Когда «Властелин колец» закончился, но не для всех: как писатели пытались вернуть Средиземье к жизни и что из этого вышло Читать дальше 25 октября 2025
Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года Читать дальше 28 октября 2025
Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца Читать дальше 28 октября 2025
«С точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, очень горжусь этими ребятами»: Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра «С точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, очень горжусь этими ребятами»: Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра Читать дальше 27 октября 2025
Михалков впервые объяснил, что за «Б. Тосья» в титрах его фильма «12»: зря журналисты искали французский след Михалков впервые объяснил, что за «Б. Тосья» в титрах его фильма «12»: зря журналисты искали французский след Читать дальше 27 октября 2025
Зачем Фокс из «Места встречи изменить нельзя» убил Ларису Груздеву? Точно не ради шубы и золота — он ведь жил на широкую ногу Зачем Фокс из «Места встречи изменить нельзя» убил Ларису Груздеву? Точно не ради шубы и золота — он ведь жил на широкую ногу Читать дальше 27 октября 2025
«Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма «Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма Читать дальше 27 октября 2025
Пришлось строить собственную деревню викингов: где снимали «Как приручить дракона» Пришлось строить собственную деревню викингов: где снимали «Как приручить дракона» Читать дальше 27 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше