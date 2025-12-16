«Бегущий человек» Эдгара Райта наконец-то вышел в цифре: где смотреть и почему у фильма всего 64% на Rotten Tomatoes

«Бегущий человек» Эдгара Райта наконец добрался до цифры. С сегодняшнего дня фильм можно посмотреть дома — без кинотеатров и очередей, в хорошем качестве.

Картина вышла в онлайн-релизе и стала доступна сразу на нескольких зарубежных сервисах. Речь идет не о подписке, а о классической цифровой аренде и покупке — формат, к которому зрители уже привыкли.

Где смотреть «Бегущего человека» онлайн

Фильм появился на крупных международных платформах. Его можно арендовать или купить на Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play Movies, YouTube Movies и Fandango at Home. В большинстве сервисов доступны версии в HD и 4K, с оригинальной дорожкой и субтитрами.

Подписочные стриминги пока в стороне. В каталогах Netflix или Disney+ фильма нет и в ближайшее время не ожидается. При этом логично предположить, что позже «Бегущий человек» появится на Paramount+, поскольку именно эта студия стоит за релизом.

В прокате «Бегущий человек» провалился: при бюджете 110 млн долларов он собрал только 68 млн и быстро исчез с больших экранов.

Критики приняли фильм прохладно: на Rotten Tomatoes рейтинг держится на 64% по 276 рецензиям, а на Metacritic — 56 из 100 на основе 52 обзоров. По этим показателям это самая низкооценённая работа Эдгара Райта, куда слабее его предыдущих картин.

О чем фильм и почему его обсуждают

Новая версия «Бегущего человека» — это история Бенджамина Ричардса, живущего в тоталитарной Америке. Ради спасения больной дочери он соглашается участвовать в жестоком реалити-шоу, где участник должен выжить 30 дней, пока за ним охотятся профессиональные киллеры.

Главную роль исполнил Глен Пауэлл, знакомый зрителям по «Топ Гану: Мэверик». Режиссером выступил Эдгар Райт — автор «Типа крутых легавых» и «Малыша на драйве». Фильм собрал смешанные отзывы и скромные сборы, но в цифре, судя по интересу, у него есть все шансы на вторую жизнь.

Теперь «Бегущий человек» — это кино для домашнего просмотра. Спокойно, без шума зала и с возможностью остановить в любой момент.

