Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Горячая новинка с Мадсом Миккельсеном и его постоянным напарником Николаем Ли Каасом: между прочим, фильм придумал и снял сценарист «Меча короля»

Горячая новинка с Мадсом Миккельсеном и его постоянным напарником Николаем Ли Каасом: между прочим, фильм придумал и снял сценарист «Меча короля»

22 января 2026 08:56
«Последний викинг»

Датское кино снова доказывает, что самые странные сюжеты могут оказаться самыми точными по эмоции.

В цифровом прокате появился фильм «Последний викинг» — новая работа режиссера Андерса Томаса Йенсена, где вновь встретились Мадс Миккельсен и Николай Ли Каас. Формула знакомая, но каждый раз она срабатывает по-новому.

Деньги, зарытые в лесу

По сюжету Анкер пятнадцать лет назад ограбил банк и успел передать ключ от сумки с деньгами своему брату Манфреду. Тот должен был закопать клад в лесу.

Анкер отсидел срок и вышел за деньгами, но есть проблема: Манфред не помнит, где они, и к тому же теперь уверен, что он Джон Леннон. Поиски превращаются не столько в криминальную историю, сколько в путешествие по чужому сознанию.

Йенсен смешивает несмешиваемое

Андерс Томас Йенсен давно умеет говорить о тяжелых вещах с сухим юмором и точной интонацией. Это уже работало в «Мужчинах и цыплятах» (2015) и «Зеленых мясниках» (2003), пишет дзен-канал Первый ряд.

В «Последнем викинге» он соединяет преступление, мифы, детские травмы и абсурд так, что каждая сцена играет на общий замысел.

«Последний викинг»

Противостояние, которое держит фильм

Миккельсен и Ли Каас снова строят сюжет на столкновении характеров. Их герои постоянно идут вразрез друг с другом, и именно это движение вперед оказывается главным мотором истории.

Здесь нет простых ролей и понятных реакций, зато есть ощущение живого, неровного диалога.

Это кино запоминается

В фильме появляются и кавер-группа The Beatles, и странные мифологические мотивы, и сцены, которые по отдельности могли бы показаться лишними. Но вместе они складываются в цельное высказывание.

«Последний викинг» — кино для зрителей, которые ценят риск, нестандартный юмор и актерскую точность.

Также прочитайте: От Булгакова до Толстого — в формате сериала: что посмотреть тем, кто не любит читать, но хочет знать классическую литературу

Фото: Кадр из фильма «Последний викинг»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хотели хайпануть, но получили 7% на RT и вагон и маленькую тележку претензий: критики разнесли «Возвращение в Сайлент Хилл» Кристофа Гана ещё до премьеры Хотели хайпануть, но получили 7% на RT и вагон и маленькую тележку претензий: критики разнесли «Возвращение в Сайлент Хилл» Кристофа Гана ещё до премьеры Читать дальше 23 января 2026
Андреасян экранизировал «Сказку о царе Салтане», но получилась «наша "Одиссея" Гомера»: что осталось от Пушкина и когда премьера Андреасян экранизировал «Сказку о царе Салтане», но получилась «наша "Одиссея" Гомера»: что осталось от Пушкина и когда премьера Читать дальше 22 января 2026
Этот российский фильм про детскую дружбу получил призы в США, Канаде и Европе — и я обязательно схожу: тем более в главных ролях Васильев и Рязанова Этот российский фильм про детскую дружбу получил призы в США, Канаде и Европе — и я обязательно схожу: тем более в главных ролях Васильев и Рязанова Читать дальше 21 января 2026
Когда я нашла этот старый военный фильм с Меньшиковым — была поражена: почему от нас прячут шедевр с рейтингом 8,1? Когда я нашла этот старый военный фильм с Меньшиковым — была поражена: почему от нас прячут шедевр с рейтингом 8,1? Читать дальше 21 января 2026
Экстремальные условия Севера и легендарная гонка «Берингия»: что известно о новом приключенческом фильме «Снежная восьмерка» Экстремальные условия Севера и легендарная гонка «Берингия»: что известно о новом приключенческом фильме «Снежная восьмерка» Читать дальше 21 января 2026
Этот фильм Янковского почти не пересматривают — и зря: Хабенский в атмосфере нулевых весьма убедителен Этот фильм Янковского почти не пересматривают — и зря: Хабенский в атмосфере нулевых весьма убедителен Читать дальше 19 января 2026
Читали «Кто смотрит на облака» Виктора Конецкого? Теперь книга станет фильмом о блокаде Ленинграда Читали «Кто смотрит на облака» Виктора Конецкого? Теперь книга станет фильмом о блокаде Ленинграда Читать дальше 19 января 2026
«Зрелище, способное вызвать отвращение»: новый фильм Бекмамбетова не спас даже голливудский актер Крис Пратт – всего 33% свежести на RT «Зрелище, способное вызвать отвращение»: новый фильм Бекмамбетова не спас даже голливудский актер Крис Пратт – всего 33% свежести на RT Читать дальше 23 января 2026
Один из лучших семейных фильмов за последние лет 5: когда на ОККО появится «Волчок» с Ткачуком Один из лучших семейных фильмов за последние лет 5: когда на ОККО появится «Волчок» с Ткачуком Читать дальше 23 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше