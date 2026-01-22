Горячая новинка с Мадсом Миккельсеном и его постоянным напарником Николаем Ли Каасом: между прочим, фильм придумал и снял сценарист «Меча короля»

Датское кино снова доказывает, что самые странные сюжеты могут оказаться самыми точными по эмоции.

В цифровом прокате появился фильм «Последний викинг» — новая работа режиссера Андерса Томаса Йенсена, где вновь встретились Мадс Миккельсен и Николай Ли Каас. Формула знакомая, но каждый раз она срабатывает по-новому.

Деньги, зарытые в лесу

По сюжету Анкер пятнадцать лет назад ограбил банк и успел передать ключ от сумки с деньгами своему брату Манфреду. Тот должен был закопать клад в лесу.

Анкер отсидел срок и вышел за деньгами, но есть проблема: Манфред не помнит, где они, и к тому же теперь уверен, что он Джон Леннон. Поиски превращаются не столько в криминальную историю, сколько в путешествие по чужому сознанию.

Йенсен смешивает несмешиваемое

Андерс Томас Йенсен давно умеет говорить о тяжелых вещах с сухим юмором и точной интонацией. Это уже работало в «Мужчинах и цыплятах» (2015) и «Зеленых мясниках» (2003), пишет дзен-канал Первый ряд.

В «Последнем викинге» он соединяет преступление, мифы, детские травмы и абсурд так, что каждая сцена играет на общий замысел.

Противостояние, которое держит фильм

Миккельсен и Ли Каас снова строят сюжет на столкновении характеров. Их герои постоянно идут вразрез друг с другом, и именно это движение вперед оказывается главным мотором истории.

Здесь нет простых ролей и понятных реакций, зато есть ощущение живого, неровного диалога.

Это кино запоминается

В фильме появляются и кавер-группа The Beatles, и странные мифологические мотивы, и сцены, которые по отдельности могли бы показаться лишними. Но вместе они складываются в цельное высказывание.

«Последний викинг» — кино для зрителей, которые ценят риск, нестандартный юмор и актерскую точность.

