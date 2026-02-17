Это как «Иван Васильевич», но с Пеговой в главной роли: эта 99-минутная комедия моментально поднимает настроение

Иногда бывает очень грустное настроение. Кино является отличным способом его улучшить, ведь вы получаете прекрасный мир. Главное — правильно подобрать фильм. В 2025 году на экраны вышла картина «Шальная императрица». Он великолепно скоротает вечер.

О чем фильм

Российская комедия рассказывает о трех подругах из Санкт-Петербурга, которые в ходе шуточного спиритического сеанса по ошибке призывают в XXI век Екатерину Великую. Императрица привыкает к современности — воспринимая такси как «карету» и посещая клубы, а девушки пытаются исправить нарушения реальности, появившиеся из‑за ее присутствия. Сюжет чем-то напоминает советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Только там в будущее попадал Иван Грозный.

Почему стоит посмотреть

Ирина Пегова просто великолепно справилась с ролью Екатерины. Фильм отлично показывает, как прежде всего нужно уметь любить себя, а потом других. Фильм работает как женская психотерапия: он помогаем зрительницам через героинь обрести уверенность, по-иному осмыслить стандарты красоты и научиться «разделять и властвовать» в собственной жизни.

Картина изящно показывает современный Санкт-Петербург, который удивляет, а порой и пугает главную героиню. Сюжет построен на забавном столкновении императрицы с гаджетами, самокатами, современной бытовой обстановкой и социальными нормами