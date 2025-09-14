Авторы «Уэнсдэй» объяснили, почему Гомес важен для сериала — он не просто комичный пухляш, обожающий Мартишу

Сериал «Уэнсдэй» продолжает раскрывать неожиданные семейные тайны Аддамсов. Во втором сезоне зрителям показали прошлое Гомеса, его утраченные сверхспособности и драматическую историю, которая сделала семью ещё более сплочённой. Авторы проекта Альфред Гоф и Майлз Миллар объяснили, почему этот поворот важен и как он влияет на восприятие Гомеса и Мортиши.

Секрет Гомеса и его потерянная сила

В первом сезоне казалось, что Гомес единственный из семьи Аддамсов-Фрампов, кто никогда не владел сверхспособностями. Но во втором сезоне раскрывается правда: в юности он умел генерировать электричество, как его брат Фестер и сын Пагсли.

Всё изменил несчастный случай. Молодого Гомеса пытался использовать в своих экспериментах учёный Айзек Найт. Процедура могла стоить ему жизни, но Мортиша спасла возлюбленного, сломав устройство и случайно приведя к трагедии.

Именно тогда появилась Вещь — ожившая рука Айзека, отрубленная в лаборатории. Сам Айзек погиб, но много лет спустя воскрес и попытался провести ту же операцию уже на Пагсли. На этот раз вмешалась Уэнсдэй: она сломала машину, а Вещь окончательно уничтожила бывшего хозяина, защищая Аддамсов.

Почему важно показать предысторию

Альфред Гоф и Майлз Миллар в интервью Deadline отметили, что хотели дать эмоциональное объяснение утрате дара Гомеса и укрепить связь истории с миром изгоев. Флэшбеки помогают понять, почему Гомес, несмотря на потерю сил, по-прежнему ощущает себя частью этого мира. Его статус изгоя теперь становится логичным, а семейные отношения раскрываются глубже.

Любовь сильнее способностей

Особый акцент авторы сделали на чувствах Мортиши. После трагедии её любовь к мужу не изменилась. Даже насмешки матери Эстер Фрамп не поколебали её преданности. Миллар объяснил:

«Потеря способностей связана с предысторией Айзека и Вещи. Это жертва, которая привела к противостоянию с Айзеком. Именно тогда Гомес потерял свою силу. Хотя официально он не владеет силами, любовь Мортиши осталась неизменной. Она никогда бы не стала его критиковать за потерю способностей. Это говорит об их отношениях, преданности друг к другу».

Netflix уже продлил «Уэнсдэй» на третий сезон, но точные сроки начала съёмок Тима Бёртона пока держат в секрете. Одно ясно: семейка Аддамс продолжит удивлять фанатов всё новыми откровениями.

