Автор «Хрустального» и «Трассы» объяснил, почему так любит снимать про маньяков: «Боюсь себе в этом признаться»

Душан Глигоров за несколько лет превратился в режиссёра, чьё имя прочно привязалось к жанру напряжённых триллеров о маньяках. После каждой его премьеры зрители ещё долго переваривают увиденное, спорят о символике и обсуждают неожиданные финалы. В портфолио у него и правда хватает жутких работ. И сам постановщик этого не скрывает.

Сериалы Душана Глигорова

Душан Глигоров признался: «Хрустальный» и «Трасса» не про маньяков в том смысле, в каком зрители привыкли думать. Да, преступления там есть, но не они двигают сюжет.

На первом плане — человек с его болью, отношениями и тяжёлым прошлым. Режиссёру важно, чтобы зритель не просто смотрел, а прожил эту историю вместе с героем, прочувствовал её изнутри.

«Я вовсе не собирался вываливать на экран энциклопедию серийных убийств. Просто такие сюжеты сами по себе самые цепляющие. Хотя, если честно, может, я просто подсознательно питаю слабость к маньякам, только боюсь себе в этом признаться», — заметил постановщик в разговоре с «Вечерней Казанью».

Карьера режиссера

В фильмографии Душана Глигорова, помимо нашумевших «Трассы», «Хрустального» и «Аутсорса», найдётся ещё пара проектов, мимо которых точно не стоит проходить. В 2022‑м вышел напряжённый сериал «Химера» — зрители поставили ему крепкие 7,8 и до сих пор вспоминают мрачную атмосферу.

А начинал режиссёр с «Выжить после» — истории о подростках, которые пытаются выжить в бункере после апокалипсиса. У этого проекта тоже приличный рейтинг — 7,6, и немало тёплых отзывов от тех, кто любит молодёжные триллеры.