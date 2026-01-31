«Август» взял фильм года, но рекорд остался за «Пророком»: как прошел «Золотой орел» — тут все самые главные итоги

Приз за лучшую мужскую роль взяли сразу три актера — Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

В Москве подвели итоги «Золотого орла», и главная интрига разрешилась сразу: лучший фильм года и главный «собиратель» наград оказались разными проектами.

Военная драма «Август» взяла ключевой приз и шесть статуэток, но формальным лидером церемонии стал «Пророк. История Александра Пушкина» — у него их семь.

«Август» уверенно прошелся по техническим номинациям — операторская работа, монтаж, музыка, визуальные эффекты — и стал главным фильмом года. Приз за лучшую мужскую роль в кино решили не делить, а разделить честно: статуэтку получили сразу трое — Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. Безруков в этот вечер вообще остался без внимания не ушел — у него сразу две награды.

«Пророк» взял режиссуру, сценарий и ключевые художественные категории. Феликс Умаров стал самым молодым режиссером-победителем в истории «Золотого орла». Анна Чиповская и Сергей Гилев получили награды за роли второго плана, подтвердив, что проект сработал именно как ансамбль.

На телевидении без сюрпризов: сериал «Атом» признан лучшим, а Екатерина Климова и Алексей Гуськов забрали актерские награды. В онлайн-сегменте победил «Плевако» — тот самый редкий случай, когда проект выигрывает и «Нику», и «Золотого орла» подряд.

Церемония получилась без скандалов, но с четкой расстановкой сил: кино года — одно, рекорд по наградам — другое, а главный вывод простой — прошлый сезон оказался куда сильнее, чем ожидали.