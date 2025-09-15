Меню
Киноафиша Статьи «Астрал» тоже отличился: 6 самых страшных хорроров последних лет по версии Collider

«Астрал» тоже отличился: 6 самых страшных хорроров последних лет по версии Collider

15 сентября 2025 13:46
Кадр из фильма «Астрал. Онлайн» (2020), «Улыбка» (2022), «Астрал. Медиум» (2024)

Какой-то из них вы могли и пропустить.

Каждый год жанр ужасов подбрасывает зрителям истории, которые пробирают до дрожи и оставляют след надолго. С 2019-го по 2025-й выходили картины, которые смело можно назвать главными кошмарами своего времени. Collider вспомнил их по годам.

«Маяк» (2019)

Роберт Эггерс погружает в мир безумия и паранойи: двое смотрителей маяка на краю цивилизации медленно сходят с ума. Камерное действие, чёрно-белая картинка и пугающая атмосфера сделали «Маяк» культовым.

«Астрал. Онлайн» (2020)

Снятый во время локдауна хоррор использует Zoom как место действия. Друзья проводят спиритический сеанс онлайн и запускают в свои квартиры нечто, от чего не спасёт ни интернет, ни стены. Минимум времени — максимум ужаса.

«Злое» (2021)

Джеймс Ван в лучших традициях смешивает триллер, слэшер и мистику. Женщина видит убийства, которые происходят на самом деле, а правда о её прошлом оказывается страшнее любого монстра. Фильм мгновенно обрёл культовый статус.

«Улыбка» (2022)

Здесь ужас приходит в самой обыденной форме — через улыбку. Зловещая ухмылка преследует героиню до конца, а зрителей держит в напряжении от первой до последней сцены. Неудивительно, что «Улыбка» стала хитом проката.

«Одержимое злом» (2023)

Аргентинский фильм Демиана Рунья поражает беспощадностью: два брата пытаются избавиться от одержимого тела, и зло выходит наружу. Жестокий, непредсказуемый и шокирующий хоррор, который не даёт перевести дух.

«Астрал. Медиум» (2024)

Ирландский хоррор Дэмиена Маккарти доказал, что классика может рождаться прямо на глазах. Мистическая история о зловещем артефакте держит в постоянном напряжении, а клаустрофобная атмосфера делает фильм одним из самых страшных за последнее десятилетие.

Фото: Кадр из фильма «Астрал. Онлайн» (2020), «Улыбка» (2022), «Астрал. Медиум» (2024)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
