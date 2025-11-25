Меню
Астерикс и Обеликс уедут из Галлии: новая премьера в культовой франшизе забросит героев очень далеко

25 ноября 2025 06:29
Кадр из мультфильма «Астерикс в Африке»

Вышел тизер предстоящего релиза.

Франшиза «Астерикс» родилась из популярной серии комиксов, которую выпускают с 1959 года. Весной Netflix представил новый мультсериал «Астерикс и Обеликс: Поединок вождей».

А вскоре поклонников ждёт ещё больше историй — уже готовится полнометражное продолжение приключений отважных галлов.

Сюжет мультфильма «Астерикс в Африке»

В новой истории Астерикса и Обеликса ждёт необычное испытание — все жители их деревни внезапно превращаются в детей. Чтобы спасти друзей, неразлучные герои отправляются в далёкую Нубию.

Их ждут встречи с новыми противниками, где Астериксу точно пригодится волшебный эликсир силы. Создатели обещают, что путь героев будет полон удивительных открытий и опасных схваток.

Тизер мультфильма «Астерикс в Африке»

Недавно представили первый трейлер нового мультика. В ролике показали, что к главным героям присоединятся прежние персонажи: друид Панорамикс, вождь Авторитарикс и верный пёс Идефикс.

Российские зрители увидят мультфильм 21 января 2027 года, а во Франции премьера состоится раньше — уже в октябре 2026-го.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что только взрослые понимают истинный смысл мультфильма «Рататуй».

Фото: Кадры из мультфильма «Астерикс в Африке» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
