Армейский код «335» в фильме «ДМБ»: что на самом деле прапор зашифровал в свою шутку

Реплика, которая превратилась в каламбур с уголовным подтекстом.

Комедия Романа Качанова «ДМБ» давно заняла место в списке культовых фильмов «нулевых».

Цитаты из нее повторяют даже те, кто не видел картину целиком, а персонажи вроде Пули и Штыка стали частью массовой культуры.

Но одна реплика до сих пор вызывает вопросы у зрителей: что означают слова прапорщика Казакова «Триста тридцать пять»?