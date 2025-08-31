Меню
Арагорн, ты серьезно? Зачем он отпустил армию мертвых, если они могли разнести Мордор?

31 августа 2025 07:29
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Этот вопрос не дает покоя фанатам уже не один год.

Трилогия Питера Джексона уже двадцать лет остаётся эталоном фэнтези-кино: грандиозные сражения, сложные судьбы героев, мир, в который хочется нырнуть с головой. Но даже в такой выверенной вселенной есть моменты, которые заставляют чесать голову.

В «Возвращении короля» Арагорн приводит на поле боя армию мёртвых. Призраки сметают всё на своём пути, разрывают ряды орков, будто те сделаны из бумаги. Казалось бы, держи их при себе — и победа в войне обеспечена. Но нет. Сразу после битвы у Минас Тирита Арагорн отпускает их, выполняя клятву. И зрители остаются с вопросом: зачем?

Зачем отпускать такую силу?

Армия мёртвых — это призраки народа гор Дунхарроу. Когда-то они присягнули Исильдуру, предку Арагорна, но нарушили клятву и были прокляты. Их души обречены скитаться, пока они не искупят свой долг. Арагорн призвал их, чтобы помочь Гондору, и пообещал свободу в обмен на службу. Они исполнили обещание и уничтожили армию Саурона.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

И вот тут ключ — Арагорн дал слово. Он человек чести, наследник Исильдура. Если бы он удержал призраков насильно, он сам бы стал нарушителем клятв, а это не его путь. К тому же, проклятие призраков было снято, и их души получили покой — они физически не могли продолжать сражаться.

Но есть и другой момент. Армия мёртвых — оружие страшное и пугающее. Представьте, как союзники Гондора реагировали бы, если бы Арагорн привёл в Мордор призрачные легионы. Едва ли все согласились бы идти в бой рядом с теми, кто пугает живых не меньше, чем орки.

Так что, возможно, сценарно армия мёртвых задумывалась Толкином как «чудо в последний момент» — Deus ex machina, способ переломить ход одной битвы, а не войны. Их сила нужна была, чтобы спасти Минас Тирит, но дальше герои должны были справляться сами.

И всё же каждый пересмотр возвращает к этой мысли: что, если бы Арагорн не отпустил их? Саурон пал бы быстрее? Или цена победы стала бы слишком высокой? Вы что думаете по этому поводу?

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
