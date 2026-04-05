70 000 жалоб, но «Великолепный век» все равно вышел и полюбился миллионам: почему в Турции не любят сериал о Хюррем

Телесериал, снятый по мотивам событий из жизни султана Сулеймана Великолепного, собрал около 70 000 жалоб зрителей.

«Великолепный век» рассказывает о Сулеймане и его наложнице Хюррем, ставшей потом его женой. В Стамбуле его одновременно любят и ненавидят. Сулейман, правивший Османской империей с 1520 по 1566 год и известный как Кануни — Законодатель, до сих пор уважительно воспринимается в обществе.

Сериал с первых серий вызвал протесты и со стороны граждан, и со стороны чиновников. Критики посчитали, что героев показали неуважительно: их изобразили употребляющими алкоголь и флиртующими в гареме, а также создатели слишком свободно обошлись с историческими фактами. Несмотря на это, рейтинг сериала оставался высоким.

После выхода первой серии в январе 2011 года в адрес телеканала Show TV пришло свыше 70 000 жалоб, и Верховный совет по радио и телевидению Турции потребовал от канала публичных извинений за искажение частной жизни исторического персонажа. Тогда премьер-министр Эрдоган также назвал сериал неуважительным и заявил, что он пытается выставить историю в негативном свете для молодежи. У дверей студии собрались десятки протестующих, они забрасывали здание яйцами и выкрикивали религиозные лозунги. Потомки Сулеймана пообещали снять собственный фильм в ответ.

По словам профессора османских исследований Лесли Пирс из Нью-Йоркского университета, фактов о жизни в Блистательной Порте, особенно о женщинах, очень мало. В османское время приличное общество не писало о женщинах, поэтому источников о повседневной жизни гарема почти нет, и многие рассказы дошли до нас через европейцев. Известно немного и о Хюррем, поэтому авторам сериала приходилось придумывать правдоподобные версии событий.

Верховный совет по радио и телевидению Турции часто запрещает сериалы и программы, которые считает оскорбительными. «Великолепный век» избежал сурового наказания отчасти потому, что канал сократил сцены поцелуев и переписал часть серий. Сценарист Мерал Окай еще при жизни подчеркивала, что проект — это вымысел, вдохновленный историей, и что они сделали героев ближе к людям, показав их с эмоциями: страстью, страхом и гневом.