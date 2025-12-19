Аниматор из Питера пробился на «Оскар» под чужим именем: зачем Константин Бронзит скрывал себя до последнего

Короткометражная анимация «Три сестры» попала в шорт-лист главной кинопремии мира «Оскар». А ведь в финальных титрах этой ленты значится имя не её создателя, Константина Бронзита, а совершенно другого человека — Тимура Когнова.

Как выяснилось, такая подмена — не технический сбой. Это был абсолютно осознанный и дерзкий творческий ход самого режиссёра.

Почему Константин Бронзит использовал псевдоним

В своём интервью НСН режиссёр признался, что это был продуманный творческий жест — попытка обнулить свою профессиональную биографию. Он намеренно скрылся за именем вымышленного автора, Тимура Когнова, чтобы работа предстала перед зрителями и критиками в «чистом виде».

Обычно в индустрии всё происходит наоборот: имя, заработанное годами, открывает двери фестивалей. Бронзит же поставил эксперимент — сможет ли его картина прорваться сама, без поддержки громкой репутации.

«Это была крайне наглая попытка. Я хотел понять, смотрят ли сегодня на само кино, а не на имя в титрах», — отметил он.

Расчёт оказался верным. Лента с простой, даже нейтральной темой, лишённая громкого имени создателя, поначалу двигалась по фестивалям почти незаметно. Но её качество в итоге было оценено по достоинству, и она попала в шорт-лист «Оскара».

Именно на этом этапе, когда отбор был уже пройден, Бронзит раскрыл карты и подтвердил своё авторство. Будучи членом Академии и двукратным номинантом, режиссёр рассчитывает, что теперь его известное имя поможет проекту на финишной прямой.

Сюжет мультфильма «Три сестры»

В центре повествования — три сестры, каждая из которых живёт в собственном домике на отдалённом острове. Их жизнь течёт размеренно и уединённо, вдали от посторонних глаз. Однако привычный ход вещей нарушается, когда сёстры вынуждены сдать один из своих домов внаём.

Это простое действие становится той самой первой трещиной в их изолированном мирке.

Работа над этим сюжетом началась ещё в 2018 году. Теперь мультфильм вошёл в число 15 короткометражек, отобранных для борьбы за место в финальной номинации. Увидим ли мы его среди пяти счастливчиков — станет известно 22 января.

