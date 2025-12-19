Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Аниматор из Питера пробился на «Оскар» под чужим именем: зачем Константин Бронзит скрывал себя до последнего

Аниматор из Питера пробился на «Оскар» под чужим именем: зачем Константин Бронзит скрывал себя до последнего

19 декабря 2025 11:21
Кадр из мультфильма «Три сестры»

У него была особенная задумка.

Короткометражная анимация «Три сестры» попала в шорт-лист главной кинопремии мира «Оскар». А ведь в финальных титрах этой ленты значится имя не её создателя, Константина Бронзита, а совершенно другого человека — Тимура Когнова.

Как выяснилось, такая подмена — не технический сбой. Это был абсолютно осознанный и дерзкий творческий ход самого режиссёра.

Почему Константин Бронзит использовал псевдоним

В своём интервью НСН режиссёр признался, что это был продуманный творческий жест — попытка обнулить свою профессиональную биографию. Он намеренно скрылся за именем вымышленного автора, Тимура Когнова, чтобы работа предстала перед зрителями и критиками в «чистом виде».

Обычно в индустрии всё происходит наоборот: имя, заработанное годами, открывает двери фестивалей. Бронзит же поставил эксперимент — сможет ли его картина прорваться сама, без поддержки громкой репутации.

«Это была крайне наглая попытка. Я хотел понять, смотрят ли сегодня на само кино, а не на имя в титрах», — отметил он.

Расчёт оказался верным. Лента с простой, даже нейтральной темой, лишённая громкого имени создателя, поначалу двигалась по фестивалям почти незаметно. Но её качество в итоге было оценено по достоинству, и она попала в шорт-лист «Оскара».

Именно на этом этапе, когда отбор был уже пройден, Бронзит раскрыл карты и подтвердил своё авторство. Будучи членом Академии и двукратным номинантом, режиссёр рассчитывает, что теперь его известное имя поможет проекту на финишной прямой.

Кадр из мультфильма «Три сестры»

Сюжет мультфильма «Три сестры»

В центре повествования — три сестры, каждая из которых живёт в собственном домике на отдалённом острове. Их жизнь течёт размеренно и уединённо, вдали от посторонних глаз. Однако привычный ход вещей нарушается, когда сёстры вынуждены сдать один из своих домов внаём.

Это простое действие становится той самой первой трещиной в их изолированном мирке.

Работа над этим сюжетом началась ещё в 2018 году. Теперь мультфильм вошёл в число 15 короткометражек, отобранных для борьбы за место в финальной номинации. Увидим ли мы его среди пяти счастливчиков — станет известно 22 января.

Ранее портал «Киноафиша» писал про семь аниме, которые в этом году будут штурмовать «Оскар».

Фото: Кадры из мультфильма «Три сестры» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Конь Юлий — это плагиат? Ключевой герой «Трех богатырей» вообще не из русской сказки Конь Юлий — это плагиат? Ключевой герой «Трех богатырей» вообще не из русской сказки Читать дальше 19 декабря 2025
Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ Читать дальше 18 декабря 2025
10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров 10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров Читать дальше 18 декабря 2025
Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться» Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться» Читать дальше 18 декабря 2025
Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов Читать дальше 18 декабря 2025
Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом Читать дальше 17 декабря 2025
Правда, что «Бубу» хотят удалить из-за авторских прав? Это ведь любимый мультик малышей наравне с «Машей и Медведем» Правда, что «Бубу» хотят удалить из-за авторских прав? Это ведь любимый мультик малышей наравне с «Машей и Медведем» Читать дальше 16 декабря 2025
Какая фамилия у Дяди Федора из «Простоквашино»? В мультике ее скрыли, но в книгах Успенского эта информация есть Какая фамилия у Дяди Федора из «Простоквашино»? В мультике ее скрыли, но в книгах Успенского эта информация есть Читать дальше 16 декабря 2025
Новые «Ёлки» уже на этой неделе: проверьте в нашем тесте, а не забыли ли вы предыдущие 11 частей Новые «Ёлки» уже на этой неделе: проверьте в нашем тесте, а не забыли ли вы предыдущие 11 частей Читать дальше 16 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше