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Киноафиша Статьи «Алло, Галочка, ты не поверишь» и не угадаешь 5 героинь советского кино с телефоном в руке (тест)

«Алло, Галочка, ты не поверишь» и не угадаешь 5 героинь советского кино с телефоном в руке (тест)

8 августа 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Придется покопаться в знании классики.

В советских фильмах телефон часто становился настоящим «героем» сцены. С его помощью персонажи объяснялись в чувствах, выясняли отношения, передавали судьбоносные вести и вели проникновенные диалоги.

Иногда одного лишь кадра с трубкой у уха оказывается достаточно, чтобы в памяти всплыл целый фильм. Эти эпизоды прочно вошли в культуру — по характерному жесту, взгляду или позе героини безошибочно узнаётся знакомый сюжет.

Мы предлагаем проверить вашу память: угадаете ли вы пять советских фильмов по кадрам, в которых героини снимают трубку или произносят свои знаменитые реплики в телефон?

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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