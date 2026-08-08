«Алло, Галочка, ты не поверишь» и не угадаешь 5 героинь советского кино с телефоном в руке (тест)

В советских фильмах телефон часто становился настоящим «героем» сцены. С его помощью персонажи объяснялись в чувствах, выясняли отношения, передавали судьбоносные вести и вели проникновенные диалоги.

Иногда одного лишь кадра с трубкой у уха оказывается достаточно, чтобы в памяти всплыл целый фильм. Эти эпизоды прочно вошли в культуру — по характерному жесту, взгляду или позе героини безошибочно узнаётся знакомый сюжет.

Мы предлагаем проверить вашу память: угадаете ли вы пять советских фильмов по кадрам, в которых героини снимают трубку или произносят свои знаменитые реплики в телефон?

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.