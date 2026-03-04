Актер из «Больницы Питт» рассказал о третьем сезоне хита: «Это лишь верхушка айсберга»

Сериал «Больница Питт» показывает один рабочий день сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге. Причём каждый эпизод укладывается ровно в час экранного времени и следует за героями в реальном времени.

Первый сезон вышел в начале 2025 года и неожиданно для многих стал рекордсменом HBO Max по росту аудитории. Второй сезон стартовал 9 января 2026‑го, и уже понятно, что история на этом не заканчивается. На днях исполнитель главной роли Ноа Уайли приоткрыл завесу над тем, что могут готовить для зрителей в третьем сезоне.

Третий сезон «Больницы Питт»

Ноа Уайли, который не только играет главную роль в «Больнице Питт», но и числится продюсером, поделился мыслями о том, куда двинется сериал дальше. По его словам, команда собрала настолько живых и непохожих друг на друга персонажей, что представить их будущее — дело нехитрое. Куда сложнее другое: за кажущейся медицинской рутиной встают вполне реальные и совсем не выдуманные проблемы.

«Сокращение больниц, люди, оставшиеся без страховки, закрытые отделения — для американских врачей это каждодневная реальность. И это лишь верхушка айсберга», — отметил актер.

О сериале «Больница Питт»

Ещё до того, как зрители увидели второй сезон «Больницы Питт», HBO Max уже подписался на третий. Решение, принятое в начале января, говорило само за себя: платформа в сериал верит и явно рассчитывает на долгие отношения.

Второй сезон, кстати, шагнул на десять месяцев вперёд относительно финала первого и развернулся на дежурстве в длинные выходные по случаю Дня независимости. Медицинские случаи никуда не делись, но добавилась и личная глубина: главный герой всё ещё пытается переварить потерю наставника, ушедшего во времена пандемии, и этот внутренний разлад потихоньку вылезает наружу.