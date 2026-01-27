«Ах, Фунтик, ты со мной согласен?»: легендарный советский мультфильм станет игровым кино — выбор актера необычен

Создатели российских кино и сериалов решили обновить очередную советскую классику.

Весной 2026 года продюсерский центр кинопрокатной компании «Вольга» совместно с кинокомпанией «КиноЦех» начнут съемки долгожданного семейного фильма «Приключения Фунтика». Этот полнометражный проект вдохновлен популярным мультфильмом «Приключения поросенка Фунтика». Об этом сообщает Kino-teatr.ru со ссылкой на сообщила пресс-службу компании «Вольга».

Фунтик, которого зрители знают как поросенка, предстанет в совершенно новом воплощении. На экране появится обычный мальчик. Съемочная группа планирует провести всероссийский кастинг, чтобы выбрать подходящего актера среди детей от 7 до 11 лет.

Генеральный продюсер центра «Вольги», Наталия Горина, отметила, что проект вдохновлен историей милого и неуловимого героя детства. Также Горина подчеркнула, что у продюсер-центра есть отличный опыт работы с детско-семейным кино и анимацией. Фильм хотят сделать интересным как для детей, так и для взрослых. Генеральный продюсер «КиноЦеха» Андрей Липов подчеркнул важность переосмысления героя для нового поколения и выразил уверенность, что сегодня такие персонажи нужны детской аудитории.