Дрогон в «Мире Дикого Запада» появляется не просто так: объясняем, как сериал связан с «Игрой престолов»

На самом деле два культовых сериала HBO не просто соседствуют в каталоге — между ними проложено куда больше мостов, чем кажется на первый взгляд.

Фантастический проект «Мир Дикого Запада» начинался как история о ковбоях-роботах в футуристическом парке развлечений, но быстро превратился в масштабную философскую притчу о сознании, власти и иллюзии выбора.

Зрители ожидали визуального вау-эффекта, но получили нечто большее — в том числе и скрытую связь с другим флагманом HBO, «Игрой престолов».

Один композитор на две вселенные

За музыку в обоих сериалах отвечает Рамин Джавади. Он создаёт мощные темы и для Вестероса, и для парков Делоса — только в первом случае звучат горны и фэнтези-мотивы, а во втором — каверы на современные хиты от Nirvana до Билли Айлиш. Его мелодии стали символом обеих историй.

Заставки делает одна студия

Знаменитые вступительные титры «Игры престолов» и стилизованная под 3D-принтер заставка «Мира Дикого Запада» — дело рук студии Elastic.

Симметрия, механика, визуальные метафоры — в обоих шоу эстетика играет не меньшую роль, чем сюжет.

Камео Дрогона и шоураннеров

В третьем сезоне «Мира Дикого Запада» зрители заметили настоящую пасхалку: в одной из лабораторий появляется дракон, очень похожий на Дрогона.

А рядом с ним — учёные, которых сыграли не кто-нибудь, а сами шоураннеры «Игры престолов» — Дэвид Бениофф и Дэн Вайс. Это короткое, но очень красноречивое камео.

Не сюжет, а ДНК HBO

Связь между «Игрой престолов» и «Миром Дикого Запада» не в прямом кроссовере, а в эстетике, подходе, тоне, зжамечает дзен-канад «Джедай из Шира».

Оба сериала поднимают философские вопросы, используют сложные временные конструкции и не боятся шокировать зрителя. Они как родственные ветви одного дерева — и не удивительно, что часть команды у них общая.

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