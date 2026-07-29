Не Хюррем, не Анастасия, тогда кто? Настоящее имя султанши так и не раскрыли в «Великолепном веке»

Насчет ее происхождения есть несколько теорий.

«Великолепный век» сделал Хюррем одной из самых известных исторических героинь на экране. Её образ запомнился миллионам зрителей. Но за вымышленной биографией скрывается реальная женщина с настоящим именем, которое мало кто знает.

Хюррем-султан остается одной из самых загадочных фигур Османской империи XVI века. Ее происхождение остается предметом споров среди историков. Существует несколько версий о ее настоящем имени и корнях.

Украино-польская версия

Согласно наиболее распространённой версии, Хюррем происходила из Рутении — региона, который охватывает части современных Украины и Польши. В польской литературной традиции её называют Александрой и считают дочерью православного священника Гаврилы Лисовского.

В украинской историографии XIX века закрепилось другое имя — Анастасия. Эта версия позже нашла отражение в работах некоторых советских исследователей.

Турецкая версия

Имя Роксолана было впервые упомянуто в письмах Ожье Гислена де Бусбека, посла Священной Римской империи. Он использовал его в «Турецких письмах», тоже ссылаясь на происхождение женщины из Рутении — области, которую иногда называли Роксоланией.

Итальянская версия

В 2012 году итальянский историк Ринальдо Мармара предложил альтернативную версию происхождения Хюррем. В ходе работы с ватиканскими архивами он обнаружил документы, в которых проводилась связь между султаном Мехмедом IV и папой Александром VII. В генеалогических записях упоминалась женщина по имени Маргарита, названная женой Сулеймана Великолепного.

Согласно этой гипотезе, она была дочерью итальянского аристократа из семьи Марсигли. Попав в гарем, она приняла ислам и со временем заняла значимое положение при дворе.

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