А такое вообще точно мог сказать Чебурашка? Угадайте, кому принадлежат эти фразы из культовых мультиков СССР (тест)

А такое вообще точно мог сказать Чебурашка? Угадайте, кому принадлежат эти фразы из культовых мультиков СССР (тест)

6 января 2026 12:48
Кадры из мультфильма «Чебурашка идет в школу» (1983)

Некоторые вопросы способы запутать.

Трилогия СССР о Чебурашке и Крокодиле Гене — это удивительный феномен, который объединил поколения. В незамысловатых сюжетах о строительстве Дома дружбы и школьных буднях скрывается удивительно глубокая, лиричная и мудрая интонация. Диалоги в этих мультфильмах настолько естественны, что давно превратились в крылатые выражения.

А хорошо ли вы помните, кому именно принадлежат знаменитые реплики? Мы отобрали цитаты из трёх культовых советских мультиков. Ваша задача — определить настоящего автора фразы: звучала ли она от самого Чебурашки или её произнёс кто-то другой?

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Фото: Кадры из мультфильма «Чебурашка идет в школу» (1983), Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
