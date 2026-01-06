А такое вообще точно мог сказать Чебурашка? Угадайте, кому принадлежат эти фразы из культовых мультиков СССР (тест)

Трилогия СССР о Чебурашке и Крокодиле Гене — это удивительный феномен, который объединил поколения. В незамысловатых сюжетах о строительстве Дома дружбы и школьных буднях скрывается удивительно глубокая, лиричная и мудрая интонация. Диалоги в этих мультфильмах настолько естественны, что давно превратились в крылатые выражения.

А хорошо ли вы помните, кому именно принадлежат знаменитые реплики? Мы отобрали цитаты из трёх культовых советских мультиков. Ваша задача — определить настоящего автора фразы: звучала ли она от самого Чебурашки или её произнёс кто-то другой?

