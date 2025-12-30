Меню
А были ли и правда у трех богатырей дети: малыши в «Свет клином» — это только начало

30 декабря 2025 13:00
Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Герои имели большие семьи.

В сюжете новинки проката, мультфильма «Три богатыря и свет клином», большое внимание уделено пополнению в семьях главных героев. Жены богатырей ожидают малышей.

И, вероятно, на первенцах семьи не остановятся. Ведь, по легендам, у богатырей было немало наследников.

Например, у Ильи Муромца, согласно преданиям, подрастало трое сыновей от разных супруг.

И у Добрыни Никитича были наследники, хоть истории о них и менее известны. Гораздо чаще описывают, как супруга богатыря чуть не ушла от него к Алеше Поповичу, пока ее благоверный был в очередном походе.

Сам находчивый «друг» тоже обзавелся своим потомством. В былинах, впрочем, о его детях рассказывали нечасто, но их точно было не меньше двух. А вот используют ли сценаристы мультфильмов сюжет с романом Поповича и жены Добрыни Никитича, покажет время.

Ранее портал «Киноафиша» писал о сюжете релиза «Три богатыря. Ни дня без подвига-2».

Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
