А был ли такой Левша в реальности: по каким событиям снят новый российский хит проката

30 января 2026 18:08
Кадр из фильма «Левша»

Эта история обросла легендами и байками. 

В российских кинотеатрах сейчас можно увидеть фильм «Левша». Это костюмированный боевик, который смело переосмысляет классический сюжет Николая Лескова. Он предлагает совершенно неожиданный взгляд на известную историю.

А между тем, зрители, посмотревшие картину или еще только собирающиеся в кино, задаются вопросом — на реальных ли событиях основан сюжет.

Сюжет «Левши» и реальная история

Несмотря на название, фильм не является точной экранизацией рассказа Лескова. Картина лишь вдохновлена его знаменитым сюжетом о тульском мастере, подковавшем стальную блоху. Действие перенесено в альтернативный Петербург XIX века, где нависла угроза войны с Англией.

По сюжету в царском дворце обнаруживают загадочного механического жучка. Расследование его происхождения поручают молодому и честолюбивому офицеру.

Тот, в свою очередь, вынужден обратиться к помощи гениального тульского оружейника по прозвищу Левша. Вместе им предстоит распутать клубок политических заговоров и старых семейных тайн.

Создатели описывали «Левшу» как фэнтезийный детектив. Они обещали зрелищные погони, эффектные спецэффекты и динамику, сравнимую со стилем «Шерлока Холмса» от Гая Ричи.

Кадр из фильма «Левша»

История о Левше

Что касается первоисточника, то у героя Лескова действительно был реальный прототип. Им считают тульского мастера Алексея Сурнина. Он стажировался в Англии, а позже стал видным специалистом на Тульском оружейном заводе.

Благодаря его работе производство на заводе стало гораздо эффективнее, а качество изделий — выше. За эти заслуги Сурнин получил крупную премию и почётный чин.

Конечно, он не подковывал блох, но славился как невероятно искусный умелец. А тульские мастера и правда были известны своими миниатюрными работами. Поэтому возможно про них шутили, что они способны сделать даже предметы для насекомых.

Сама идея для рассказа родилась у Лескова спонтанно. Летом 1878 года он гостил у полковника Николая Болонина, служившего на оружейном заводе. Вероятно, именно там писатель и услышал шутливую присказку про умельца, которая и легла в основу сюжета. Лесков лишь развил эту историю, добавив для яркости художественные детали.

Фото: Кадры из фильма «Левша» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
