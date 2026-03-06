98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)

Сериал «Грызня» в 2023 году неожиданно стал одним из главных хитов Netflix. История о случайном конфликте быстро превратилась в мрачную и очень личную драму, а проект получил несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Теперь у сериала появилось продолжение. Netflix уже показал дебютный тизер второго сезона, а премьера новых эпизодов состоится 16 апреля 2026 года.

О чем будет второй сезон

Новая история не связана напрямую с событиями первого сезона. Действие разворачивается в элитном кантри-клубе, где пересекаются две супружеские пары. Главные роли исполнили Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Чарльз Мелтон и Кейли Спейни.

По сюжету молодая пара становится свидетелем ссоры своих начальников. Чтобы получить рычаг давления, герои записывают конфликт на видео. Простая идея быстро оборачивается цепочкой событий, которые начинают разрушать жизни всех участников.

Кто работает над продолжением

Шоураннером второго сезона снова выступил Ли Сон-джин, который создавал и первый сезон сериала. Продолжение будет состоять из 8 эпизодов.

К актерскому составу также присоединились обладатель «Оскара» Юн Ё-джон («Минари») и звезда «Паразитов» Сон Кан-хо. Первый сезон «Грызни» получил высокий рейтинг на Rotten Tomatoes 98%, поэтому ожидания от продолжения довольно высокие.

Премьера второго сезона сериала «Грызня» состоится на Netflix уже 16 апреля 2026 года.