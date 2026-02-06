95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна

Первые шесть эпизодов покажут в один день.

«Соперники» вернутся на экраны — и для поклонников это действительно хорошие новости. Первый сезон показал редкую устойчивость в оценках: 95% свежести у критиков и 90% у зрителей на Rotten Tomatoes, 7,9 на IMDb и 7,6 на Кинопоиске.

Для ироничной костюмной драмы про богатых и скандальных это серьезный результат. Теперь у истории есть и точная дата продолжения.

Когда выйдет второй сезон

Второй сезон стартует 15 мая на Disney+, в день премьеры зрителям сразу отдадут шесть эпизодов. Такой формат намекает: платформа уверена в интересе аудитории. Продолжение снова сосредоточено на войне за телевизионную франшизу Central South West, где личные романы давно стали частью бизнес-стратегий.

О чем будет продолжение

Тони Боддингхэм и Руперт Кемпбел-Блэк остаются в центре противостояния. Их старая вражда уже давно вышла за рамки соседских конфликтов и превратилась в борьбу за влияние и репутацию. В игру вновь втянуты продюсеры, журналисты и любовные связи, которые рушатся быстрее, чем телевизионные рейтинги.

Финал первой главы оставил героев в точке максимального напряжения: измены вскрыты, союзы шаткие, доверия почти нет. Именно на этом месте история и продолжится. Судя по реакции зрителей и высоким рейтингам, аудитория ждет не просто светской хроники, а громких решений и последствий.