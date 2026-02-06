Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна

95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна

6 февраля 2026 21:02
Кадр из сериала «Соперники»

Первые шесть эпизодов покажут в один день.

«Соперники» вернутся на экраны — и для поклонников это действительно хорошие новости. Первый сезон показал редкую устойчивость в оценках: 95% свежести у критиков и 90% у зрителей на Rotten Tomatoes, 7,9 на IMDb и 7,6 на Кинопоиске.

Для ироничной костюмной драмы про богатых и скандальных это серьезный результат. Теперь у истории есть и точная дата продолжения.

Когда выйдет второй сезон

Второй сезон стартует 15 мая на Disney+, в день премьеры зрителям сразу отдадут шесть эпизодов. Такой формат намекает: платформа уверена в интересе аудитории. Продолжение снова сосредоточено на войне за телевизионную франшизу Central South West, где личные романы давно стали частью бизнес-стратегий.

О чем будет продолжение

Тони Боддингхэм и Руперт Кемпбел-Блэк остаются в центре противостояния. Их старая вражда уже давно вышла за рамки соседских конфликтов и превратилась в борьбу за влияние и репутацию. В игру вновь втянуты продюсеры, журналисты и любовные связи, которые рушатся быстрее, чем телевизионные рейтинги.

Финал первой главы оставил героев в точке максимального напряжения: измены вскрыты, союзы шаткие, доверия почти нет. Именно на этом месте история и продолжится. Судя по реакции зрителей и высоким рейтингам, аудитория ждет не просто светской хроники, а громких решений и последствий.

Фото: Кадр из сериала «Соперники»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почти миллиард минут за 7 дней: «Больница Питт» рвётся в лидеры стриминга, но пока проигрывает «Очень странным делам» и «Лэндмену» Почти миллиард минут за 7 дней: «Больница Питт» рвётся в лидеры стриминга, но пока проигрывает «Очень странным делам» и «Лэндмену» Читать дальше 7 февраля 2026
HBO Max сдвинул премьеры: новые серии «Рыцаря Семи Королевств» и «Индустрии» выйдут раньше срока — не 8 февраля HBO Max сдвинул премьеры: новые серии «Рыцаря Семи Королевств» и «Индустрии» выйдут раньше срока — не 8 февраля Читать дальше 3 февраля 2026
100 зрителей из 100 рекомендуют этот французский детектив: в сериале всего 6 эпизодов, так что посмотрите за вечер 100 зрителей из 100 рекомендуют этот французский детектив: в сериале всего 6 эпизодов, так что посмотрите за вечер Читать дальше 3 февраля 2026
Устюгов начал путь в кино вовсе не с «Ментовских войн»: первый сериальный хит с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе» Устюгов начал путь в кино вовсе не с «Ментовских войн»: первый сериальный хит с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе» Читать дальше 7 февраля 2026
«Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем «Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем Читать дальше 7 февраля 2026
Голливуд в пролете, а эти 2 сериала про маньяков – в топе: похлеще «Декстера» и со сценами не для слабонервных Голливуд в пролете, а эти 2 сериала про маньяков – в топе: похлеще «Декстера» и со сценами не для слабонервных Читать дальше 7 февраля 2026
Медицинский хит на 1 месте в Premier: «Полную совместимость» прозвали русской «Больницей Питт» и «Анатомией страсти» — график выхода последних 4-х серий Медицинский хит на 1 месте в Premier: «Полную совместимость» прозвали русской «Больницей Питт» и «Анатомией страсти» — график выхода последних 4-х серий Читать дальше 7 февраля 2026
Когда на ТВ-3 выйдет мистическая мелодрама «Менталистка»? Ждать осталось чуть больше недели Когда на ТВ-3 выйдет мистическая мелодрама «Менталистка»? Ждать осталось чуть больше недели Читать дальше 7 февраля 2026
«Напоминает скандинавские сериалы»: этот детектив из России про маньяка остался в тени «Трассы» и прочих — а зря, ведь его оценили на 7.0 «Напоминает скандинавские сериалы»: этот детектив из России про маньяка остался в тени «Трассы» и прочих — а зря, ведь его оценили на 7.0 Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше