95 000 345 просмотров, но так грустно: просто плачу от серии «До весны не будить!» в «Маше и Медведе»— но посмотреть точно стоит

Мультсериал «Маша и Медведь» считается одним из популярных анимационных проектов России. Многие серии достигают сотни миллионов просмотров, но некоторые из них зрители смотрят с нотками грусти, хотя сами серии не страшные, а трогательные. Одна из таких — «До весны, Медведь».

О чем серия

Эпизод «До весны не будить!» (сезон 1, серия 2) мультсериала повествует о том, как Медведь пытается залечь в спячку поздней осенью. Несмотря на возведённые баррикады, Маша проникает в дом, устраивает там беспорядок, будит пчёл и самого Мишку, из‑за чего ему приходится присматривать за ней, пока она не заснет.

Что же такого грустного

Главным героям предстоит разлука. Это всегда большая печаль. Также не все любят осень и зиму, а эта серия как раз особенно подчеркивает эти времена года. Однако серия все равно снята в лучших традициях сериал, ведь в ней очень много забавных моментов и, конечно, Маша еще раз показывает, что жить не может без своего лучшего друга Медведя.

Юмор строится на комичных стараниях Медведя обустроить берлогу и отгородиться от мира перед спячкой, тогда как находчивая Маша вносит сумбур и превращает подготовку ко сну в веселое развлечение.