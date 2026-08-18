935 часов на полный марафон: в каком порядке посмотреть всего «Последнего богатыря» перед «Колобком»

Премьера «Колобка» снова вернула зрителей в сказочную вселенную. Новый герой появляется в уже знакомом мире, поэтому у многих возникает вопрос: что нужно помнить перед походом в кино и с каких частей лучше начать знакомство с франшизой?

Особенно это актуально для тех, кто смотрел «Последнего богатыря» несколько лет назад и успел забыть подробности.

Создатели постарались сделать фильмы самостоятельными, поэтому большинство частей можно смотреть без предварительного знакомства с франшизой. Но между историями всё же сохраняется общая хронология, и при последовательном просмотре лучше заметны изменения героев и мира Белогорья. Поэтому для полного понимания событий фильмы стоит смотреть в таком порядке.

«Последний богатырь» (2017)

Иван привык зарабатывать обманом и выдавать себя за экстрасенса, поэтому появление в Белогорье становится для него полной неожиданностью. В сказочном мире он узнаёт правду о своей семье и оказывается участником войны между силами света и тьмы. Чтобы спасти Белогорье, Ивану приходится искать общий язык даже с теми, кого прежде считал врагами.

«Последний богатырь: Корень зла» (2020)

После победы Иван наконец может спокойно жить в Белогорье. Но покой оказывается недолгим: пробуждается древнее зло. Теперь героям приходится забыть старые конфликты и отправиться в мир мёртвых.

«Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021)

Иван уже почти стал настоящим богатырём и готовится к свадьбе с Василисой. Всё меняется после её похищения: поиски приводят героев в современную Москву.

Сериал «Последний богатырь. Наследие» (2024)

В центре оказываются дочери Ивана — Марья, обладающая богатырской силой, и Софья, только начинающая осваивать магию. Когда исчезает их отец, девушки отправляются на его поиски и одновременно пытаются спасти мир от новой опасности.

«Финист. Первый богатырь» (2025)

Фильм посвящён молодому Финисту, который привык считать себя лучшим воином Белогорья. Очередное задание приводит его в далёкие восточные земли. Финисту приходится понять, что одним мастерством и силой подвиг не совершить — без команды ему не обойтись.

«Последний богатырь. Колобок» (2026)

Новый спин-офф переносит внимание на Колобка, который становится напарником пекаря Тихона. Сначала герои постоянно конфликтуют, но общая опасность заставляет их забыть разногласия и действовать вместе. В фильме часто вспоминают события Белогорья, а еще там появляется Финист.

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