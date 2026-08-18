Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи 935 часов на полный марафон: в каком порядке посмотреть всего «Последнего богатыря» перед «Колобком»

935 часов на полный марафон: в каком порядке посмотреть всего «Последнего богатыря» перед «Колобком»

18 августа 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок» (2026)

Между историями всё же сохраняется общая хронология.

Премьера «Колобка» снова вернула зрителей в сказочную вселенную. Новый герой появляется в уже знакомом мире, поэтому у многих возникает вопрос: что нужно помнить перед походом в кино и с каких частей лучше начать знакомство с франшизой?

Особенно это актуально для тех, кто смотрел «Последнего богатыря» несколько лет назад и успел забыть подробности.

Создатели постарались сделать фильмы самостоятельными, поэтому большинство частей можно смотреть без предварительного знакомства с франшизой. Но между историями всё же сохраняется общая хронология, и при последовательном просмотре лучше заметны изменения героев и мира Белогорья. Поэтому для полного понимания событий фильмы стоит смотреть в таком порядке.

«Последний богатырь» (2017)

Иван привык зарабатывать обманом и выдавать себя за экстрасенса, поэтому появление в Белогорье становится для него полной неожиданностью. В сказочном мире он узнаёт правду о своей семье и оказывается участником войны между силами света и тьмы. Чтобы спасти Белогорье, Ивану приходится искать общий язык даже с теми, кого прежде считал врагами.

Кадр из фильма «Последний богатырь» (2017)

«Последний богатырь: Корень зла» (2020)

После победы Иван наконец может спокойно жить в Белогорье. Но покой оказывается недолгим: пробуждается древнее зло. Теперь героям приходится забыть старые конфликты и отправиться в мир мёртвых.

Кадр из фильма «Последний богатырь: Корень зла» (2020)

«Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021)

Иван уже почти стал настоящим богатырём и готовится к свадьбе с Василисой. Всё меняется после её похищения: поиски приводят героев в современную Москву.

Кадр из фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021)

Сериал «Последний богатырь. Наследие» (2024)

В центре оказываются дочери Ивана — Марья, обладающая богатырской силой, и Софья, только начинающая осваивать магию. Когда исчезает их отец, девушки отправляются на его поиски и одновременно пытаются спасти мир от новой опасности.

Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»

«Финист. Первый богатырь» (2025)

Фильм посвящён молодому Финисту, который привык считать себя лучшим воином Белогорья. Очередное задание приводит его в далёкие восточные земли. Финисту приходится понять, что одним мастерством и силой подвиг не совершить — без команды ему не обойтись.

Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь» (2025)

«Последний богатырь. Колобок» (2026)

Новый спин-офф переносит внимание на Колобка, который становится напарником пекаря Тихона. Сначала герои постоянно конфликтуют, но общая опасность заставляет их забыть разногласия и действовать вместе. В фильме часто вспоминают события Белогорья, а еще там появляется Финист.

Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок» (2026)

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадры из фильмов «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021), «Последний богатырь» (2017), «Последний богатырь: Корень зла» (2020), «Финист. Первый богатырь» (2025), «Последний богатырь. Колобок» (2026), сериала «Последний богатырь. Наследие»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете Читать дальше 19 августа 2026
Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным Читать дальше 20 августа 2026
«Много жестокости и тяжелых сцен»: зрители очень ждали российскую «Игру в кальмара», но в итоге у сериала рейтинг 6,5 «Много жестокости и тяжелых сцен»: зрители очень ждали российскую «Игру в кальмара», но в итоге у сериала рейтинг 6,5 Читать дальше 19 августа 2026
А вы замечали, что с голосом Сухорукова в «Брате» что-то не так? Вот что сделал Балабанов А вы замечали, что с голосом Сухорукова в «Брате» что-то не так? Вот что сделал Балабанов Читать дальше 19 августа 2026
Главная интрига «Шефа 8» связана не с Расторгуевым: «Без Тихомирова будет не то» Главная интрига «Шефа 8» связана не с Расторгуевым: «Без Тихомирова будет не то» Читать дальше 19 августа 2026
Okko снял «"Убийцу" "Оппенгеймера"» с Анной Михалковой: зрители уверены, что получилось круче, чем у Нолана Okko снял «"Убийцу" "Оппенгеймера"» с Анной Михалковой: зрители уверены, что получилось круче, чем у Нолана Читать дальше 19 августа 2026
26 лет назад в финале всё так и не показали: так правда ли погиб Никита в «Границе. Таёжном романе» 26 лет назад в финале всё так и не показали: так правда ли погиб Никита в «Границе. Таёжном романе» Читать дальше 18 августа 2026
300 наложниц отправили восвояси: на самом деле Сулейман распустил гарем не ради Хюррем 300 наложниц отправили восвояси: на самом деле Сулейман распустил гарем не ради Хюррем Читать дальше 20 августа 2026
Тили-тили-тесто, жених и невеста? Автор «Смешариков» поставил точку в слухах о романе Бараша и Нюши Тили-тили-тесто, жених и невеста? Автор «Смешариков» поставил точку в слухах о романе Бараша и Нюши Читать дальше 19 августа 2026
Лучшая роль Боярского не в «Трех мушкетерах», а в этом «шедевре за три копейки»: у фильма до сих пор рейтинг 7,3 Лучшая роль Боярского не в «Трех мушкетерах», а в этом «шедевре за три копейки»: у фильма до сих пор рейтинг 7,3 Читать дальше 19 августа 2026
РЕН-ТВ этой осенью выдаст достойный ответ хитам НТВ: этот сериал снимала «Триикс Медиа» и консультанты ФСБ РЕН-ТВ этой осенью выдаст достойный ответ хитам НТВ: этот сериал снимала «Триикс Медиа» и консультанты ФСБ Читать дальше 19 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше