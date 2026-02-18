Меню
92% на Rotten Tomatoes и $60 млн в прокате: хоррор «28 лет спустя: Храм костей» уже в цифре — где смотреть

18 февраля 2026 19:06
Кадр из фильма «28 лет спустя: Храм из костей»

Можно спокойно бояться, сидя на диване в пижамке.

Хоррор «28 лет спустя: Храм из костей» наконец добрался до онлайн-релиза и теперь доступен на зарубежных стримингах. Картина вышла в кинотеатрах 16 января, а спустя несколько недель перешла в цифровой формат.

Для зрителей это шанс посмотреть продолжение истории дома, без ожидания локального проката (включить можно, например, primevideo.com). Фильм стал второй главой новой трилогии во вселенной «28 дней спустя».

Сюжет возвращает в мир, где эпидемия ярости изменила жизнь на десятилетия. В центре истории подросток Спайк, который ищет врача для тяжело больной матери. Поиски приводят его в сообщество, живущее по собственным жестоким правилам. Герой сталкивается с культом под руководством Джимми Кристала, где самосуд стал нормой.

Проект связывает события предыдущего фильма 2025 года с будущим финалом трилогии. Главные роли исполнили Рэйф Файнс и Джек О’Коннелл, а образ Спайка снова воплотил Алфи Уильямс.

Режиссёром выступила Ниа ДаКоста, сценарий написал Алекс Гарленд, один из создателей оригинальной франшизы. Команда явно делает ставку на атмосферу и моральный выбор героев, а не только на хоррор-эффекты.

Прокатная судьба оказалась сложной. При бюджете 63 млн долларов фильм собрал около 56–60 млн по миру, что для крупного релиза считается скромным результатом.

Отношение критиков оказалось заметно теплее: на Rotten Tomatoes картина держит 92% положительных рецензий. Цифровой релиз может дать фильму вторую жизнь и расширить аудиторию перед финальной частью истории.

Фото: Кадр из фильма «28 лет спустя: Храм из костей»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
