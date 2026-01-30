Меню
90% на Rotten Tomatoes и всего 8 серий: «Чудо-человек» вышел целиком — вот где его уже можно посмотреть

30 января 2026 11:50
Кадр из сериала «Чудо-человек»

Осилить можно за один выходной.

Если ищете, что посмотреть целиком, без ожидания новых серий, этот вариант как раз из таких. Мини-сериал «Чудо-человек» вышел полностью и уже сейчас подходит для спокойного просмотра от первой серии до финала без пауз и переносов.

Проект стартовал без громкого маркетинга, но довольно быстро собрал сильную реакцию критиков. У сериала 90 процентов положительных рецензий на Rotten Tomatoes и 74 балла из 100 на Metacritic.

Для супергеройского формата это заметно выше среднего, особенно на фоне усталости зрителей от однотипных историй.

Супергерой без права на ошибку

В центре сюжета актёр Саймон Уильямс. Он получает роль супергероя в ремейке популярного фильма, но есть нюанс: в реальной жизни он действительно обладает сверхспособностями.

При этом в мире сериала любые проявления сил запрещены. Саймону приходится играть героя на экране и одновременно скрывать его в реальности, постоянно рискуя быть разоблачённым.

Где и зачем смотреть

Все восемь эпизодов «Чудо-человека» уже доступны на Disney+. История завершена, формат компактный, без намёков на бесконечное продолжение. Это не сериал про спасение мира, а аккуратная история о публичном образе, страхе и контроле, рассказанная без лишнего пафоса.

