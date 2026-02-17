87% на RT, армия фанатов и одобрение Кэмерона: у аниме «Терминатор: Зеро» были все шансы на успех, но Netflix закрыл хит

Netflix закрыл «Терминатор: Зеро» после первого сезона, хотя у шоу были неплохие отзывы. Создатель сериала Мэттсон Томлин подтвердил, что продолжения не будет. Проект запускали с размахом, анимация и сценарий собирали свою аудиторию, но стриминг решил иначе.

Закрытие мультсериала

Причина закрытия «Терминатор: Зеро» оказалась прозаичной — слишком мало зрителей, чтобы окупить производство продолжения. Мэттсон Томлин, придумавший шоу, объяснил ситуацию без лишних эмоций. Сценарии второго сезона и наброски третьего уже готовы, война будущего расписана, но студия решила не тянуть.

«Я с радостью показал бы всё, что задумал, но проект закрыт», — посетовал Томлин.

Впрочем, автор не теряет надежды когда‑нибудь вернуться к этой вселенной — возможно, в другом формате.

Сюжет проекта

«Терминатор: Зеро» появился на экранах полтора года назад и быстро получил 87% одобрения на Rotten Tomatoes. Восемь эпизодов аниме рассказывают о девушке-воительнице, которая отправляется из постапокалиптического будущего в 1997 год, чтобы защитить учёного от киборга-убийцы.

Джеймс Кэмерон, создатель оригинальной франшизы, не участвовал в производстве, но публично поддерживал проект. Высокий рейтинг и благословение автора первого «Терминатора» не спасли — сериал закрыли.