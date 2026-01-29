8,1 на IMDb и продление авансом: у «Терапии» от Apple будет четвертый сезон — но не слишком ли поспешное решение?

Иногда продление сериала говорит больше любых рейтингов. Третий сезон «Терапии» только вышел, а решение по четвертому уже принято. Причем в тот же день.

Но почему Apple даже не стал смотреть на реакцию зрителей и сразу нажал кнопку «продлить»?

Что за сериал и почему ему доверяют

«Терапия» стартовала в 2023 году и с самого начала шла ровно. Формат простой — комедийная драма из 10 эпизодов. Главный герой, психотерапевт Джимми, нарушает все профессиональные правила и начинает говорить пациентам правду без фильтров. Это запускает цепочку последствий, которые бьют не только по клиентам, но и по его собственной жизни.

Сериал стабильно держит оценки: 8,1 из 10 на IMDb и 7,7 из 10 на «Кинопоиске». Без вирусных скандалов и резких скачков, но с постоянной аудиторией.

Почему третий сезон еще не успел выйти, а четвертый уже заказали

Здесь все довольно прагматично. У сериала понятная структура, актеры, которые не выгорают, и команда, умеющая работать на длинной дистанции. Джейсон Сигел и Харрисон Форд не тянут одеяло каждый на себя, а история развивается без попыток искусственно взвинтить драму.

Apple редко продлевает проекты авансом. В случае с «Терапией» это знак доверия. Сериал не обязательно обсуждают громче всех, но его стабильно смотрят. А для стриминга это важнее хайпа.