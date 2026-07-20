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Киноафиша Статьи 8,1 и идеальный финал: этот фэнтези-сериал показал историю круче «Игры престолов» задолго до ее выхода

8,1 и идеальный финал: этот фэнтези-сериал показал историю круче «Игры престолов» задолго до ее выхода

20 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мерлин»

Без драконов и многомиллионных бюджетов, но с отличным сценарием и запоминающимися персонажами.

До того, как «Игра престолов» завоевала сердца миллионов, существовал сериал, который уже показывал, каким должно быть качественное фэнтези. Его рейтинг 8,1 на «Кинопоиске» говорит сам за себя, а финал до сих пор считают одним из лучших в жанре.

Сериал BBC «Мерлин», конечно, уступает «Игре престолов» в масштабе, бюджете и количестве зрелищных сцен, но при этом тоже нарушает привычные сюжетные ожидания. Отношение к этому проекту у зрителей осталось теплым, и это отличает его от хита HBO, финал которого вызвал массу споров.

Сюжет сериала «Мерлин»

Молодой волшебник Мерлин прибывает в Камелот и с ужасом узнаёт, что магия здесь объявлена вне закона. Однако встреча с драконом Килгаром расставляет всё по местам. Наставник открывает Мерлину его истинное предназначение — защищать и направлять принца Артура, которому суждено стать королём.

Однако задача усложняется тем, что среди противников Камелота не только искусные воины, но и могущественные колдуны. При этом сам Мерлин — лишь начинающий ученик, которому только предстоит освоить свою силу и встать на путь великого мага.

Кадр из сериала «Мерлин»

О сериале

«Мерлин» не снискал такую же громкую славу, как «Игра престолов», хотя до сих пор фанаты считают его одним из лучших примеров фэнтези.

Создатели взяли известную историю, но сильно ее переработали. Вместо седого мага — юный волшебник, который только учится управлять силами и вынужден их скрывать. Вместо сказочного царства — жёсткий режим, где магия под запретом и карается смертью.

В «Мерлине» фокус сделали на том, как персонажи меняются, взрослеют и приходят к своим «каноничным» ролям через испытания. В «Игре престолов» тоже есть глубина персонажей, но там одновременно действует множество линий, и иногда фокус размывается.

Кроме того, «Мерлин» — это более «семейный», менее жестокий вариант фэнтези. Здесь больше внимания уделено дружбе, юмору, трогательным моментам и теме верности. В «Игре престолов» ставка сделана на масштаб, политические интриги и неожиданные повороты.

Контраст особенно заметен, если вспомнить финал «Игры престолов»: многие сюжетные линии, выстраиваемые годами, обрывались там резко и необоснованно — просто ради эффекта неожиданности.

«Мерлин» идёт иным путём. Сериал не перечёркивает уже выстроенные арки и не жертвует собственной логикой даже в конце.

Фото: Кадры из сериала «Мерлин»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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