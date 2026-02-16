Меню
80% правды и 20% мифов: где фильм «Поймай меня, если сможешь» Стивена Спилберга расходится с реальной историей

16 февраля 2026 21:02
Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь»

Не все взято из официальных документов. Кое-где режиссер и приукрасил.

«Поймай меня, если сможешь» Стивена Спилберга вышел в 2002 году и стал одним из самых кассовых фильмов об аферистах. Мировые сборы превысили 350 млн долларов, у картины две номинации на «Оскар», рейтинг около 8,1 на IMDb и выше 8 на Кинопоиске.

Сценарий якобы основан на автобиографии Фрэнка Абигнейла-младшего, который в 1960-е прославился подделкой чеков и сменой личностей, но не выдумка ли это режиссера? Давайте разбираться.

Что правда

Абигнейл действительно начал аферы подростком после развода родителей и побега из дома. Он выдавал себя за пилота Pan Am, летал бесплатно, подделывал банковские чеки и некоторое время работал под чужими дипломами.

Реальны ранний арест, приговор в 12 лет и освобождение через четыре года с последующим сотрудничеством с ФБР. Сам Абигнейл говорил, что фильм на 80% отражает его биографию. История с невестой тоже имела место: девушка узнала о мошенничестве и обратилась к властям.

Что ложь

Линия с отцом в фильме смягчена: в жизни Фрэнк не виделся с ним после 16 лет. Агент Карл Хэнрэтти — собирательный образ, за Абигнейлом охотились разные сотрудники, чаще всего упоминается агент Джо Шей.

Арест во Франции произошел не из-за блестящей работы ФБР, а после сигнала бывшей знакомой-стюардессы. И он никогда не входил в список самых разыскиваемых преступников ФБР. Спилберг убрал постоянный страх и напряжение, о которых Абигнейл вспоминал позже, сделав историю более авантюрной и зрительской.

Фильм Спилберга остается художественной интерпретацией, а не документом. Он точно передает масштаб афер и ключевые повороты судьбы Фрэнка Абигнейла, но сглаживает жесткость реальности и упрощает детали расследований.

За счет этого история работает как динамичное кино о харизме и риске, а не как хроника преступлений. Именно баланс правды и вымысла сделал ленту долгоживущей и популярной у зрителей, пишет источник.

Фото: Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
