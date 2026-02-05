Меню
Киноафиша Статьи Netflix экранизировал уже 13-й детектив Харлана Кобена: получилось 8 динамичных серий с рейтингом выше 7

Netflix экранизировал уже 13-й детектив Харлана Кобена: получилось 8 динамичных серий с рейтингом выше 7

5 февраля 2026 09:25
Кадр из сериала «Убегай!»

Этой киноленте точно стоит уделить внимание.

Начало 2026 года принесло новый детектив по Харлану Кобену. Сериал «Убегай!» вышел на Netflix и сразу занял место в списках просмотров у любителей жанра.

Это криминальная драма на 8 эпизодов, построенная на фирменной формуле писателя: семейная тайна, ложь и прошлое, которое не отпускает. Для Кобена это уже 13-я экранизация в партнерстве со стримингом.

Отец против обстоятельств

Главный герой Саймон ищет пропавшую дочь, увязшую в наркотиках. Случайная встреча в парке заканчивается дракой с дилером. На следующий день того находят мертвым. И подозрение падает на Саймона, который и без того на грани.

История быстро выходит за рамки поиска беглянки. Всплывают старые секреты, а каждая новая зацепка добавляет сомнений. Почти никто не говорит правду до конца. «Убегай» — это история о родителе, который готов идти до конца, даже когда факты работают против него.

Команда и лица

Над проектом работали постоянные соавторы Кобена, включая Дэниэла Блоклхерста. Стиль знакомый: напряжение растет постепенно, а развязки держат до финала. Особенно выделяется Джеймс Несбитт в роли отца, который выглядит обычным человеком, а не героем.

Сериал не избегает затянутых сцен и разговоров. Но поклонники Кобена ждут именно этой медленной раскрутки. На «Кинопоиске» у проекта рейтинг около 7,1. Для жанрового детектива это стабильный показатель. «Убегай» не делает революций, но уверенно работает по проверенной схеме. Для вечера с интригой — идеальный вариант.

Фото: Кадр из сериала «Убегай!»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
