7 серий позади, а главный ответ впереди: когда же выйдет настоящий финал «Очень странных дел»? Запишите точную дату, чтобывсе не проспать

26 декабря 2025 20:33
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Хронометраж — 128 минут, а это практически полнометражный фильм.

Вопрос «когда же финал» снова на повестке — Netflix выпустил вторую часть заключительного сезона «Очень странных дел». В ночь на 26 декабря вышли пятый, шестой и седьмой эпизоды. Это те самые серии, чей тизер крутили еще в середине месяца, аккуратно подогревая ожидание.

Сериал входит в финишную прямую не торопясь. Здесь уже не формат «одна серия за ужином», а почти киносеанс: 68, 75 и 66 минут каждая. Пятый эпизод снял Фрэнк Дарабонт, вернувшийся к режиссуре после 13-летнего перерыва — и его тяжелая, мрачная интонация сразу заметна.

Почему это еще не финал

Точка в истории Хокинса пока не поставлена. Заключительный эпизод выйдет в ночь на 1 января. Его покажут не только на Netflix, но и в кинотеатрах. Хронометраж — 128 минут, что делает финал одним из самых длинных эпизодов за всю историю проекта. Для стриминга это уже не сериал, а полноценное событие.

Какие сцены сделали сериал легендой

Всего у «Очень странных дел» более 1,2 млрд просмотров, и это абсолютный рекорд. Параллельно Netflix начал напоминать, почему «Очень странные дела» вообще стали культурным феноменом.

Платформа признала: самой пересматриваемой сценой оказался вовсе не знаменитый забег Макс под Kate Bush, а эпизоды из четвертого сезона, где Нэнси Уилер попадает в иллюзию Векны. Зрителей снова и снова тянет не к экшену, а к моменту страха и внутреннего перелома.

Вторая по популярности сцена — музыкальный номер Дастина и Сьюзи с «NeverEnding Story» из третьего сезона. Легкая, почти детская радость на фоне катастрофы стала вирусным символом сериала.

Почему прощание будет особенно громким

Финал выходит на фоне рекордной популярности шоу. «Очень странные дела» давно перестали быть просто сериалом — это история, к которой люди возвращаются, пересматривают, разбирают на сцены и цитаты. И потому ночь на 1 января для Netflix станет не просто датой релиза, а моментом, когда эпоха Хокинса действительно закончится.

Читайте также: Хоть Эдди и умер в конце 4 сезона «Очень странных дел», фанаты уверены, что он вернется в финале: правда, с одной оговоркой

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
