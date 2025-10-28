7 новинок недели на Netflix, которые стоит добавить плейлист без раздумий: от «Ведьмака» до громкой премьеры с Фарреллом

Картины недели, которые стоит включить в первую очередь.

Netflix выкатил на этой неделе сразу несколько громких художественных премьер — от больших сериалов до заметных полнометражных новинок.

Самый ожидаемый релиз — новый сезон «Ведьмака» (The Witcher, 2025), где Геральта впервые играет Лиам Хемсворт. Но вокруг него — ещё шесть релизов, каждый по-своему достойный места в подборке.

«Ведьмак» (The Witcher, 2025)

Сериал возвращается в обновлённом формате: Хемсворт принимает эстафету у Генри Кавилла, а сюжет начинает новый виток, разлучая Геральта, Йеннифэр и Цири.

Теперь троица идёт навстречу друг другу через растущую войну, старых врагов и неожиданных союзников. Сезон визуально плотный и мрачный, а драматизм персонажей стал только глубже.

«Баллада о маленьком игроке» (Ballad of a Small Player, 2025)

Колин Фаррелл играет аристократа-беглеца, который пытается спрятаться в казино Макао и вернуть себе жизнь за счёт удачной серии ставок.

Атмосферная криминальная драма от режиссёра Эдварда Бергера получилась камерной, с акцентом на внутренней растерянности героя и иллюзиях, которые держат его на плаву.

«Повелители фортуны» (Rulers of Fortune, 2025)

Бразильская криминальная история о молодом амбициозном игроке, который лезет в подпольный мир ставок Рио, не понимая, что становится пешкой в чужой игре.

Динамичный сериал с ярким визуальным рядом и сильными актёрскими работами.

«Ценный кадр» (The Asset, 2025)

В центре сюжета — оперативница Теа, которой поручают сложную и почти безвыходную миссию: внедриться в окружение криминального босса, работая под прикрытием ювелира.

Её задача — подружиться с женой преступника и шаг за шагом приблизиться к самому сердцу его сети.

Сериал держится не на погонях, а на тонкой психологической игре: Теа вынуждена притворяться настолько убедительно, что грань между ролью и собственной личностью начинает размываться.

«Амстердамская империя» (Amsterdam Empire, 2025)

Сериал о владельце популярной сети амстердамских кофешопов — местных заведений, которые давно стали частью городской субкультуры.

Его бизнес трещит по швам одновременно с личной жизнью, и герой пытается удержать контроль хотя бы над чем-то. Это история о власти, семейных конфликтах и том, что происходит, когда привычный порядок рушится в один момент.

«Плохое влияние» (Bad Influencer, 2025)

Южноафриканский художественный сериал о женщине, которая пытается выбраться из долгов, продавая поддельные дизайнерские сумки, и оказывается втянутой в авантюру вместе с блогершей, живущей ради лайков.

Удивительно лёгкий, местами острый и хорошо сыгранный сериал.

«Чуть дыша», 2 сезон (Breathless, 2025)

Испанская медицинская драма возвращается с новыми вызовами для больницы, где система управления меняется быстрее, чем успевают адаптироваться врачи.

Сериал держится на характерах, во втором сезоне истории героев приобретают больше объёма.

Также прочитайте: 7 фильмов, после которых не уснёте спокойно: детективы и триллеры, где ни минуты покоя