7 новинок недели на Netflix, которые стоит добавить плейлист без раздумий: от «Ведьмака» до громкой премьеры с Фарреллом

Netflix выкатил на этой неделе сразу несколько громких художественных премьер — от больших сериалов до заметных полнометражных новинок.
Самый ожидаемый релиз — новый сезон «Ведьмака» (The Witcher, 2025), где Геральта впервые играет Лиам Хемсворт. Но вокруг него — ещё шесть релизов, каждый по-своему достойный места в подборке.
«Ведьмак» (The Witcher, 2025)
Сериал возвращается в обновлённом формате: Хемсворт принимает эстафету у Генри Кавилла, а сюжет начинает новый виток, разлучая Геральта, Йеннифэр и Цири.
Теперь троица идёт навстречу друг другу через растущую войну, старых врагов и неожиданных союзников. Сезон визуально плотный и мрачный, а драматизм персонажей стал только глубже.
«Баллада о маленьком игроке» (Ballad of a Small Player, 2025)
Колин Фаррелл играет аристократа-беглеца, который пытается спрятаться в казино Макао и вернуть себе жизнь за счёт удачной серии ставок.
Атмосферная криминальная драма от режиссёра Эдварда Бергера получилась камерной, с акцентом на внутренней растерянности героя и иллюзиях, которые держат его на плаву.
«Повелители фортуны» (Rulers of Fortune, 2025)
Бразильская криминальная история о молодом амбициозном игроке, который лезет в подпольный мир ставок Рио, не понимая, что становится пешкой в чужой игре.
Динамичный сериал с ярким визуальным рядом и сильными актёрскими работами.
«Ценный кадр» (The Asset, 2025)
В центре сюжета — оперативница Теа, которой поручают сложную и почти безвыходную миссию: внедриться в окружение криминального босса, работая под прикрытием ювелира.
Её задача — подружиться с женой преступника и шаг за шагом приблизиться к самому сердцу его сети.
Сериал держится не на погонях, а на тонкой психологической игре: Теа вынуждена притворяться настолько убедительно, что грань между ролью и собственной личностью начинает размываться.
«Амстердамская империя» (Amsterdam Empire, 2025)
Сериал о владельце популярной сети амстердамских кофешопов — местных заведений, которые давно стали частью городской субкультуры.
Его бизнес трещит по швам одновременно с личной жизнью, и герой пытается удержать контроль хотя бы над чем-то. Это история о власти, семейных конфликтах и том, что происходит, когда привычный порядок рушится в один момент.
«Плохое влияние» (Bad Influencer, 2025)
Южноафриканский художественный сериал о женщине, которая пытается выбраться из долгов, продавая поддельные дизайнерские сумки, и оказывается втянутой в авантюру вместе с блогершей, живущей ради лайков.
Удивительно лёгкий, местами острый и хорошо сыгранный сериал.
«Чуть дыша», 2 сезон (Breathless, 2025)
Испанская медицинская драма возвращается с новыми вызовами для больницы, где система управления меняется быстрее, чем успевают адаптироваться врачи.
Сериал держится на характерах, во втором сезоне истории героев приобретают больше объёма.
Также прочитайте: 7 фильмов, после которых не уснёте спокойно: детективы и триллеры, где ни минуты покоя