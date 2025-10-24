Меню
6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube

24 октября 2025 21:00
Кадр из мультсериала «Последнее испытание»

Проект оказался на редкость интересным.

Знаменитое приложение для изучения языков Duolingo решило удивить пользователей — теперь у него есть собственное аниме. Главным героем стал никто иной как мотивирующий совёнок Дуо.

Первый сезон из пяти мини-серий вызвал настоящий ажиотаж среди фанатов. Теперь в сообществе кипят споры: ждать ли продолжения приключений пернатого героя.

Аниме «Duolingo»

Премьера аниме «Последнее испытание» состоялась в октябре на официальном YouTube-канале приложения. У знаменитого совёнка Дуо появилась полноценная предыстория.

Оказывается, до встречи с ним все персонажи были обычными людьми. Объединившись для помощи ученикам, они проходят настоящие испытания — от которых зависит успех всех изучающих языки.

Кадр из мультсериала «Последнее испытание»

Отзывы зрителей

Поначалу люди был настроены крайне скептически к премьере аниме. Но за 5 коротких серий авторам удалось изменить мнение аудитории.

Сейчас публика отмечает высокий темп сюжета и надеется, что в будущем случится и второй сезон истории.

«Думала, рекламная штука, а тут и сюжет, и завязка, и финал, все серьезно», «Надеюсь, первый сезон был проверкой на успешность. Хочу, чтобы в следующем сезоне серии были бы длиннее, ведь сериал набрал немало просмотров» «В финале аниме сказали, что это только начало. Может это был конец первого сезона и нас ждет сиквел», — задаются вопросами зрители.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире.

Фото: Кадры из мультсериала «Последнее испытание»
Светлана Левкина
