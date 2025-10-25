6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью

Шестой сезон «Леди Баг и Супер-Кот» установил необычный рекорд — самый долгий перерыв между сериями. Первые эпизоды вышли ещё зимой, а потом проект замер на полгода.

Создатели использовали эту паузу с умом. Когда показ возобновился этой осенью, зрители увидели полностью обновлённый мультсериал — с переработанной графикой, новым дизайном локаций и основательно поменявшимся визуалом персонажей. Это отразится и на финале, который обещает быть грандиозным.

Шестой сезон должен быть насыщенным — всего в планах целых 26 серий. Правда, создатели решили немного подразнить зрителей и не раскрывают точное расписание выхода новых серий. Кстати, сейчас команда сценаристов уже работает над 7 сезоном сериала.

