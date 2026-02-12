6 серий пролетают как одна: «Похищенная девушка» — триллер 2026 года, который сложно поставить на паузу

Это не развлекательный детектив и не история про охоту на маньяка.

Если в поиске вечернего сериала хочется не боевика, а напряженной истории про психологию и последствия травмы, в каталоге Paramount+ появился британский триллер «Похищенная девушка» (Girl Taken, 2026).

Это мини-сериал на 6 серий по роману Холли Овертон «Малышка». Проект без громкой рекламы, но с узнаваемыми актерами и тяжелой темой.

Сюжет строится вокруг сестер-близнецов Лили и Эбби. В подростковом возрасте Лили похищает школьный учитель Рик Хэнсен. Спустя несколько лет ей удается вырваться, однако возвращение домой не приносит облегчения.

Семья сталкивается с долгой реабилитацией, страхом и недоверием, а сам похититель некоторое время остается на свободе. Интрига здесь не в розыске, а в том, как люди живут после пережитого.

По структуре это скорее психологическая драма, чем классический триллер. Много диалогов, терапевтических сцен, эмоциональных срывов. Темп медленный, действие развивается через разговоры и воспоминания. Из-за этого сериал может показаться затянутым, но он последовательно держится выбранной интонации.

Главное достоинство — актерская игра, отмечают зрители. Алфи Аллен играет Хэнсена с холодной сдержанностью без карикатурного зла. Линия матери Евы добавляет истории веса: показано, как травма одного человека меняет всю семью. Визуально сериал сдержанный, без жанровых эффектов.

«Похищенная девушка» — не развлекательный детектив и не история про охоту на маньяка. Это камерный рассказ о последствиях насилия. Для зрителя, готового к тяжелой теме и спокойному ритму, проект работает честно. Для тех, кто ждет динамики и поворотов, может оказаться утомительным.