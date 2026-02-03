Меню
Киноафиша Статьи 6 российских сериалов с пометкой 18+: для тех, кто любит истории с огоньком и перчинкой (с детьми не смотреть!)

6 российских сериалов с пометкой 18+: для тех, кто любит истории с огоньком и перчинкой (с детьми не смотреть!)

3 февраля 2026 13:46
Кадр из сериала «Жизнь по вызову», «Чистые», «Непослушная»

Там есть и пикантные сцены, и интимные разговоры, и страстные кадры.

Российское кино давно вышло из зоны «удобных» тем. Авторы все чаще говорят о деньгах, власти, теле, зависимости и выборе без красивых оправданий. Такие истории не включают фоном — в них приходится всматриваться. И точно не стоит смотреть рядом с детьми.

В этих проектах герои совершают спорные поступки, а зрителю предлагают не осуждать, а понимать. Комфортного просмотра не обещают. Зато честности там с избытком. И пометка 18+ тоже имеется. Если хочется перчинки, обратите внимание на этот список.

«Непослушная» (2023)

История про студентку и взрослого бизнесмена начинается как спор, а превращается в игру на грани власти и чувств. Здесь много откровенных сцен и разговоров о границах. Фильм провоцирует, а не убаюкивает.

«Непослушная» (2023)

«Почему ты?» (2024)

Мелодрама без сладости. Про любовь, которая рушит привычные жизни. Герои делают выбор не в пользу морали, а в пользу чувств. Оттого и дискомфортно.

«Почему ты?» (2024)

«Happy End» (2021)

Сериал о мире вебкама показал то, о чем обычно говорят шепотом. Молодые герои ищут легкие деньги и быстро взрослеют. Глянец быстро слетает, остается реальность.

«Чистые» (2024)

Петербург начала века и подпольный дом терпимости. Красивая картинка сочетается с жесткой темой. Это история про несвободу и цену выбора.

«Чистые» (2024)

«Секс в СССР» (2025)

Документальный проект разрушает миф о «скромной эпохе». Интервью, факты, личные истории. Смотреть неловко, но оторваться трудно, пишет автор Дзен-канала «Фильмы и книги для души».

«Секс в СССР»

«Жизнь по вызову» (2022–…)

Мир эскорта без прикрас. Деньги, власть, риски. Сериал показывает, как быстро роскошь оборачивается опасностью. Эти проекты не для отдыха. Они про жизнь без фильтров. Иногда именно такое кино запоминается дольше всего.

«Жизнь по вызову»
Фото: Кадр из сериала «Непослушная», «Почему ты?», «Чистые», «Секс в СССР», «Жизнь по вызову»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
