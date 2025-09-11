6 серия уже в Сети, а до конца сезона всего лишь два шага: запишите даты выхода финальных эпизодов «Чужой: Земля», чтобы не пропустить

Действие нового проекта разворачивается на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта.

Фанаты «Чужого» затаили дыхание: сериал «Чужой: Земля» вышел на финишную прямую. Hulu продолжает выпускать новые серии еженедельно, и до конца сезона осталось всего два эпизода.

Шестая серия под названием The Fly уже вышла, а финал всё ближе. Когда же финал?

Когда выйдут оставшиеся эпизоды

Первый сезон включает восемь серий, которые выходят каждую среду. Седьмой эпизод зрители увидят 17 сентября, а финал сезона выйдет 24 сентября. Именно эти серии должны ответить на главные вопросы и поставить точку в истории.

Почему зрители ждут развязку

Действие нового проекта разворачивается на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта. Ной Хоули, автор «Фарго» и «Легиона», снова доказал, что умеет держать напряжение: история развивается в нескольких временных линиях, а финал обещает полностью изменить представление о вселенной «Чужого».

В главных ролях Сидни Чендлер, Тимоти Олифант и Алекс Лоутер. Дебютный эпизод собрал более девяти миллионов просмотров за первую неделю, и интерес к проекту только растёт. Финальные серии обещают быть самыми напряжёнными в сезоне.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто на самом деле создал ксеноморфов в «Чужом».